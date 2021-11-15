Малиновский пообещал Шевченко проблемы в матчах с Аталантой

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters
Главному тренеру итальянской Дженоа Андрею Шевченко в ближайшее воскресенье предстоит сыграть с Ромой, возглавляемой Жозе Моуринью. Но впереди у бывшего наставника "сине-желтой" дружины еще не одна приятна встреча со своими старыми знакомыми и подопечными.
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Одним из таких знаковых матчей станет поединок против Аталанты за которую играет самый дорогой украинец Руслан Малиновский. Своим мнением о назначении Андрея Шевченко главным тренером Дженоа, Руслан поделился в интервью Youtube-каналу vZbirna.
"Поздравляю Андрея Николаевича. По-моему, Аталанта сыграет с Дженоа 21-го или 22 декабря.
Думаю, что им очень тяжело будет.
Миколенко может перейти в Дженоа? Ну это будет уже более быстрая команда.
Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то – нет", – сказал Малиновский.
Отметим, что поединок против Аталанты "грифоны" проведут 21 декабря в матче 19-го тура Серии А.
А тем временем, сам Андрей Николаевич опроверг информацию о трансферах игроков сборной Украины Виталия Миколенко и Александра Зинченко. По его словам, оба футболиста попросту не вписываются в лимит легионеров не из Евросоюза.
Отметим, что в воскресенье, 14 ноября, Шевченко выиграл первый матч с Дженоа – но радоваться особо нечему, ведь это был тренировочный спарринг. Основа генуэзского клуба обыграла свою молодежную команду со счетом 3:1.
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