Чтобы провал не повторился. Шевченко ищет причину неудач Дженоа

Бывший тренер сборной Украины продолжает свое знакомство с новым клубом

Шевченко провел беседу с опытными футболистами / Фото: genoacfc.it

Совсем скоро Андрею Шевченко предстоит дебютировать в качестве главного тренера Дженоа в Серии А. Задача у Андрея Николаевича не из легких – нужно спасти команду от вылета с элитного дивизиона.

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Но для начало необходимо найти причину неудач "грифонов". Как сообщает Il Secolo XIX, новый тренер Дженоа провел подробные беседы с опытными игроками команды, такими как Кришито, Пандев, Бехрами, Бадель, чтобы понять, что пошло не так в первой части сезона.

Вполне возможно, наставнику генуэзцев необходимо будет принять кадровые решения и расстаться с кем-то из футболистом.

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Мы уже сообщали, что в качестве возможных трансферов рассматриваются игроки сборной Украины: Виталий Миколенко, Александр Зинченко и капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко.

Отметим, что у Дженоа должны быть деньги на новых игроков. Ведь не далее как в сентябре "грифонов" за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners, соотечественники супруги Андрея – Кристен Пазик.

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Дженоа после 12 туров занимает 17 место в турнирной таблице среди 20 клубов. В ее активе всего 9 баллов.

21 ноября "грифони" под руководством Андрея Шевченко сыграют матч против Ромы Жозе Моуринью, в котором попытаются прервать полосу неудач.

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