27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Магучіх не засудила Росію за допінг: "Мені нейтрально"

Андрій Трофімов
26 жовтня, 08:31
Знаменита українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здивувала заявою про відсторонення російських атлетів, які виступають без прапора та гімну

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх відмовилася коментувати покарання для російських спортсменів за вживання допінгу

Ярослава стала відома на всю Україну не так своїм виступом у Токіо-2020, як обіймами з довіреною особою Путіна Марією Ласіцкене.

Реклама

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Російська спортсменка виступала на Іграх у нейтральному статусі. Країну позбавили прапора та гімну через допінгові махінації.

"Як я ставлюся до цього рішення? Я, чесно, не хочу лізти. Нейтрально, скажімо так. Є свої плюси та мінуси. Не можна сказати, як ти до цього ставишся, тому що я не в цьому середовищі, я живу тут, я не знаю всіх нюансів, усієї ситуації.

Чи справедливе рішення? Я не можу сказати чесно. Не хочу. Завжди щось скажу, щось буде перевернуто, тому я просто утримаюся", – сказала Магучіх каналу "Бегущий банкир".

Нагадаємо, після олімпійських обіймів із росіянкою Ласіцкене у Токіо Ярослава потрапила під хвилю критики. Могучіх викликали на килим до Міноборони.

Реклама

А колишній народний депутат Фаріон назвала Магучіх біомусором і закликала позбавити громадянства.

Читайте також:

Реклама