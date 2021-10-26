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Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Магучих не осудила Россию за допинг: "Мне нейтрально"

Андрей Трофимов
26 октября, 08:31
Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих удивила заявлением об отстранении российских атлетов, которые выступают без флага и гимна

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио украинка Ярослава Магучих отказалась комментировать наказание для российских спортсменов за употребление допинга.

Ярослава стала известна на всю Украину не так своим выступлением в Токио-2020, как обнимашками с доверенным лицом Путина Марией Ласицкене.

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Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Российская спортсменка выступала на Играх в нейтральном статусе. Страну лишили флага и гимна из-за допинговых махинаций.

"Как я отношусь к этому решению? Я, честно, не хочу лезть. Нейтрально, скажем так. Есть свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, как ты к этому относишься, потому что я не в этой среде, я живу здесь, я не знаю всех нюансов, всей ситуации.

Справедливое ли решение? Я не могу сказать, честно. Не хочу. Всегда что-то скажу, что-то будет перевернуто, поэтому я просто воздержусь", – сказала Магучих каналу "Бегущий банкир".

Напомним, после олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене в Токио Ярослава попала под волну критики. Магучих вызвали на ковер в Минобороны.

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А бывший народный депутат Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

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