Магучих не осудила Россию за допинг: "Мне нейтрально"

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters
Бронзовая призерка Олимпиады в Токио украинка Ярослава Магучих отказалась комментировать наказание для российских спортсменов за употребление допинга.
Ярослава стала известна на всю Украину не так своим выступлением в Токио-2020, как обнимашками с доверенным лицом Путина Марией Ласицкене.
Российская спортсменка выступала на Играх в нейтральном статусе. Страну лишили флага и гимна из-за допинговых махинаций.
"Как я отношусь к этому решению? Я, честно, не хочу лезть. Нейтрально, скажем так. Есть свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, как ты к этому относишься, потому что я не в этой среде, я живу здесь, я не знаю всех нюансов, всей ситуации.
Справедливое ли решение? Я не могу сказать, честно. Не хочу. Всегда что-то скажу, что-то будет перевернуто, поэтому я просто воздержусь", – сказала Магучих каналу "Бегущий банкир".
Напомним, после олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене в Токио Ярослава попала под волну критики. Магучих вызвали на ковер в Минобороны.
А бывший народный депутат Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.
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