27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Магучіх назвала країни, які пропонували їй громадянство

Андрій Трофімов
26 жовтня, 09:08
Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх пояснила, чому не стала змінювати громадянство, хоча пропозицій було багато

Ярослава Магучіх з українським прапором / Фото: Reuters

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо українка Ярослава Магучіх розповіла, що мала пропозиції щодо зміни громадянства.

Читайте також: Магучіх не засудила Росію за допінг: "Мені нейтрально"

Реклама

"Мені якось пропонували навчання в американському університеті, але я відразу відмовилася. Була проблема в тому, щоб до університету поїхати разом із тренером. Зараз я там вступлю, наприклад, до Стенфордського університету, добре, а як із тренером? Як я буду взагалі займатись, якщо у мене основний тренер Тетяна Володимирівна Степанова?

Я не можу переїхати, не бачу себе в іншій країні. Жити, вчитися – не бачу взагалі. Подорожувати – так, жити – лише в Україні. На цей момент у мене така думка. Я не знаю, що буде за 10-15 років.

Німеччина кликала. З Кіпру телефонували, Америка кликала. Насправді багато країн", – сказала Магучих каналу "Бегущий банкир".

Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Ярослава стала відома на всю Україну не лише своїм виступом у Токіо-2020, а й обймами з довіреною особою Путіна Марією Ласіцкене.

А колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біомусором та закликала позбавити громадянства.

Реклама

Магучіх із росіянкою Ласіцкене і "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

Читайте також:

Реклама