Магучих назвала страны, которые предлагали ей гражданство

Ярослава Магучих с украинским флагом / Фото: Reuters
Бронзовая призерка Олимпиады в Токио украинка Ярослава Магучих рассказала, что у нее были предложения о смене гражданства.
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"Мне как-то предлагали учебу в американском университете, но я сразу отказалась. Была проблема в том, чтобы в университет поехать вместе с тренером. Сейчас я там поступлю, например, в Стэнфордский университет, хорошо, а как с тренером? Как я буду вообще заниматься, если у меня основной тренер Татьяна Владимировна Степанова?
Я не могу переехать, не вижу себя в другой стране. Жить, учиться – не вижу вообще. Путешествовать – да, жить – только в Украине. На данный момент у меня такая точка зрения. Я не знаю, что будет через 10-15 лет.
Германия звала. С Кипра звонили, Америка звала. На самом деле много стран", – сказала Магучих каналу "Бегущий банкир".
Ярослава стала известна на всю Украину не только своим выступлением в Токио-2020, а и обнимашками с доверенным лицом Путина Марией Ласицкене.
А бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.
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