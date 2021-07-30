Лунін знову спробує підсидіти Куртуа в Реалі

Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

Український воротар Реала Андрій Лунін в новому сезоні продовжить виступи за королівський клуб. Чемпіон світу серед юнаків отримає кредит довіри від головного тренера "вершкових" і зіграє більше ігрового часу ніж в минулому чемпіонаті, повідомляє Madridistareal .

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Акції українця зросли після вдалої гри в товариському матчі проти Рейджерс (1:2), в якому Андрій отримав хорошу пресу. Звичайно, вибити з основи такого воротаря як Тібо Куртуа йому навряд чи вдасться, проте тренерський штаб Реала буде більше довіряти українцю.

22-річний воротар в свою чергу хоче залишитися в клубі і довести свою спроможність Карло Анчелотті.

Нагадаємо, що в послугах гравця був зацікавлений Ов'єдо з другої ліги Іспанії, за який Лунін вже виступав в 2020 році.

Андрій Лунін на тренуванні мадридського Реала / Фото: Real Madrid

У минулому сезоні Лунін зіграв лише один поєдинок за королівський клуб, це сталося в матчі Кубка Іспанії. Через недостатню ігрової практики в своєму клубі футболіст не потрапив до заявку на Євро-2020.

Раніше ми повідомляли як Лунін відпочиває з дружиною на Мальорці.

Андрій Лунін і його дружина Анастасія / Фото: Instagram