У Реалі знову хочуть відправити українця Луніна у другу лігу

Андрій Лунін ніяк не може закріпитися в складі Реала. Керівництво клубу готове знову відправити українця в оренду, а головний претендент на нього – клуб з другої ліги Іспанії

Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін знову може відправитися в оренду. У послугах гравця зацікавлений Ов'єдо з другої ліги Іспанії, за який Лунін вже виступав в 2020 році. Раніше ми повідомляли, що Лунін відпочиває з дружиною на Мальорці.

Іспанське видання RTPA зазначає, що керівництво Реала готове відпустити Луніна в інший клуб заради ігрової практики, розуміючи, що через брак останнього він не потрапив в заявку збірної України на Євро-2020. Хоча раніше повідомлялося, що новий наставник "вершкових" Карло Анчелотті дасть шанс Луніну в Реалі.

Сам Лунін готовий прийняти пропозицію Ов'єдо незважаючи на те, що на нього претендує Гранада з Прімери. Українець захищав кольори Ов'єдо з січня по липень 2020 року і непогано себе зарекомендував у клубі.