Лунин снова попробует подсидеть Куртуа в Реале

Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин в новом сезоне продолжит выступления за королевский клуб. Чемпион мира среди юношей получит кредит доверия от главного тренера "сливочных" и сыграет больше игрового времени чем в минувшем чемпионате, сообщает Madridistareal.

Читайте также: Трансфера не будет: Супряга заявлен на УПЛ

Акции украинца возросли после удачной игры в товарищеском матче против Рейджерс (1:2), в котором Андрей получил хорошую прессу. Конечно, выбить из основы такого вратаря как Тибо Куртуа ему вряд ли удастся, тем не менее тренерский штаб Реала будет больше доверять украинцу.

22-летний вратарь в свою очередь хочет остаться в клубе и доказать свою состоятельность Карло Анчелотти.

Напомним, что в услугах игрока был заинтересован Овьедо из второй лиги Испании, за который Лунин уже выступал в 2020 году.

Андрей Лунин на тренировке мадридского Реала / Фото: Real Madrid

В минувшем сезоне Лунин сыграл только один поединок за королевский клуб, это произошло в матче Кубка Испании. Из-за недостаточной игровой практики в своем клубе футболист не попал в заявку на Евро-2020.

Ранее мы сообщали как Лунин отдыхает с женой на Малорке.

Андрей Лунин и его жена Анастасия / Фото: Instagram