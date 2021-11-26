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Рома 4
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Минай --
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Десна --
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Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
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Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Луганськ – це Україна! Скандали в Італії через патріотичний банер

Олександр Трикіша
26 листопада, 12:07
Стюарди на римському стадіоні "Олімпійський" не дозволили фанатам луганської Зорі вивісити банер із написом "Луганськ – це Україна"

Банер "Луганськ - це Україна" не пропустили на стадіон / Фото: Twitter, REUTERS

Вболівальники хотіли розмістити патріотичний банер на трибуні під час матчу Зорі проти Роми у п'ятому турі групового етапу Ліги конференцій.

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Проте стюарди заборонили його вивісити, пославшись на те, що напис на ньому є політичним, повідомляє Twitter Zorya Londonsk.

Також зазначається, що раніше інший банер з таким же написом був пронесений на стадіон без проблем.

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Нагадаємо, Зоря програла Ромі 0:4 і втратила шанси на вихід із групи. Матч останнього туру проти Буде-Глімту вже нічого не вирішує.

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