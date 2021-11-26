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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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Луганск – это Украина! Скандалище в Италии из-за патриотического баннера

Александр Трикиша
26 ноября, 12:07
Стюарды на римском стадионе "Олимпийский" не разрешили фанатам луганской Зари вывесить баннер с надписью "Луганск – это Украина"

Баннер "Луганск - это Украина" не пропустили на стадион / Фото: Twitter, REUTERS

Болельщики хотели разместить патриотический баннер на трибуне во время матча Зари против Ромы в пятом туре группового этапа Лиги конференций.

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Однако стюарды запретили его вывесить, сославшись на то, что надпись на нем является политической, сообщили в Twitter Zorya Londonsk.

Также отмечается, что до этого другой баннер с такой же надписью был пронесен на стадион без проблем.

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Напомним, Заря проиграла Роме 0:4 и потеряла шансы на выход из группы. Матч последнего тура против Буде-Глимт уже ничего не решает.

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