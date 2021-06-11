11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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Украина нокаутировала Россию и УЕФА! "Героям слава!" – теперь наш официальный лозунг

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 12:02
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Исполком Ассоциации футбола Украины утвердил новые футбольные символы – большой герб с картой страны , а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!"
Форма сборной Украины по футболу
Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Как сообщил глава Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко, лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" теперь официально стали футбольными. Ранее после давления России УЕФА обязал сборную убрать с футболок надпись "Героям слава!" якобы из-за политического подтекста.

"Только что, Исполком УАФ единогласно поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины. Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с тризубом в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет является приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране, и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!

Слава Украине!

ГЕРОЯМ СЛАВА!" - написал Павелко в Facebook.

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Ранее бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич посоветовал этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и используя государственный гимн.

А вот у россиян "полыхает" из-за новой формы сборной Украины, в социальных сетях они начали писать, что "территории у Украины" и вовсе нет, в ход пошли "фашисты", "бандеровцы" и "немцы". Как заявил адвокат российского футболиста-уголовника Павла Мамаева, ношение формы сборной Украины в РФ может быть расценено как сепаратизм.

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