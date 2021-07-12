Найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного. Але він – герой фіналу Італія – Англія

22-річний воротар Джанлуїджі Доннарумма отримав приз від УЄФА, пропустивши в семи матчах турніру чотири м'ячі. У вирішальному поєдинку він відбивав пенальті

/ Фото: Reuters

У ніч на понеділок чемпіонат Європи з футболу став історією. У фіналі Італія обіграла Англію в серії пенальті і взяла трофей вперше з 1968 року. А найкращим гравцем турніру УЄФА визнав голкіпера переможців Джанлуїджі Доннарумма.

Про це повідомив офіційний сайт Євро-2020. Рішення прийняла велика команда технічних спостерігачів УЄФА.

Цікаво, що молодий воротар провів на полі 719 хвилин – більше за всіх учасників турніру. На груповому етапі він не пропустив жодного м'яча, а потім дозволяв забивати собі по одному в кожному матчі плей-оф. У фінальному протистоянні з англійцями він двічі виручав команду в серії пенальті. Також одного разу парирував удар в півфінальній "лотереї" з іспанцями.

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Зараз Доннарумма – офіційно безробітний. Його контракт з Міланом закінчився, а італійський гранд чомусь не знайшов можливості утримати воротаря. Очікується, що найближчими днями Джанлуїджі підпише контракт з французьким ПСЖ. Ресурс Transfermarkt оцінює хлопця в 60 мільйонів євро.

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