Лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. Но он – герой финала Италия – Англия

22-летний вратарь Джанлуиджи Доннарумма получил приз от УЕФА, пропустив в семи матчах турнира четыре мяча. В решающем поединке он отбивал пенальти

Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Reuters

В ночь на понедельник чемпионат Европы по футболу стал историей. В финале Италия обыграла Англию в серии пенальти и взяла трофей впервые с 1968 года. А лучшим игроком турнира УЕФА признал голкипера победителей Джанлуиджи Доннарумму.

Об этом сообщил официальный сайт Евро-2020. Решение приняла большая команда технических наблюдателей УЕФА.

Интересно, что молодой вратарь провел на поле 719 минут – больше всех участников турнира. На групповом этапе он не пропустил ни одного мяча, а затем позволял забивать себе по одному в каждом матче плей-офф. В финальном противостоянии с англичанами он дважды выручал команду в серии пенальти. Также однажды парировал удар в полуфинальной "лотерее" с испанцами.

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Сейчас Доннарумма – официально безработный. Его контракт с Миланом закончился, а итальянский гранд почему-то не нашел возможности удержать вратаря. Ожидается, что в ближайшие дни Джанлуиджи подпишет контракт с французским ПСЖ. Ресурс Transfermarkt оценивает парня в 60 миллионов евро.

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