Ломаченко поза боксом: Усик розповів, за що відсторонили кума

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

Чемпіон світу WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував рішення Комісії у справах спорту штату Нью-Йорк про усунення Василя Ломаченка на невизначений строк від боксу після перемоги над Річардом Коммі.

Нагадаємо, сама Комісія обґрунтування такого рішення не озвучила, чим спантеличила вболівальників.

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Усик усе прояснив.

"Діряві ЗМІ – не побоюся цього слова, потрібно називати речі своїми іменами, пишуть усілякі дурниці. Атлетичні комісії різних штатів та регіонів у країнах, де проводяться поєдинки, найчастіше після чудових та барвистих боїв відсторонюють спортсменів на деякий час для їхнього відновлення".

"Дехто за це чіпляється і видає за реальність. Вони брешуть, просто обманюють своїх читачів".

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

"Василь Анатолійович обов'язково скоро повернеться на ринг, щойнои відпочине і з'явиться наступний опонент. Також мене після бою з Ентоні Джошуа відсторонили на деякий час через січку. На три місяці, по-моєму, або на скільки там..." – наводить слова Олександра Усика Tribuna.com з посиланням на прямий ефір боксера в Instagram.

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

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Нагадаємо, бій Ломаченко – Коммі, виграний Василем одноголосним рішенням суддів, відзначився кількома скандалами. Українець міг нокаутувати Коммі після нокдауну у сьомому раунді, але пошкодував суперника. За це деякі експерти звинуватили Лому в боягузтві та слабкості.

Кличко в шоці від вчинку Ломаченка

Крім того, стався скандал із прапором. Ломаченко вирішив святкувати перемогу з прапором Аккермана на плечах, тобто Білгород-Дністровського, – свого рідного міста, а не зі стягом України.

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За це Ломаченку дісталося від Володимира Кличка, який обурився ("Що за чортівня!") і пояснив Васі, що таке патріотизм.