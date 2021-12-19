Ломаченко вне бокса: Усик рассказал, за что отстранили кума

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение Комиссии по делам спорта штата Нью-Йорк об отстранении Василия Ломаченко на неопределенный срок от бокса после победы над Ричардом Комми.

Напомним, сама Комиссия обоснование такого решения не озвучила, чем озадачила болельщиков.

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Усик все прояснил.

"Дырявые СМИ – не побоюсь этого слова, нужно называть вещи своими именами, пишут всякие глупости. Атлетические комиссии разных штатов и регионов в странах, где проводятся поединки, чаще всего после великолепных и красочных боев отстраняют спортсменов на некоторое время для их восстановления".

"Некоторые за это цепляются и выдают за реальность. Они врут, просто обманывают своих читателей".

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

"Василий Анатольевич обязательно скоро вернется на ринг, как только отдохнет и появится следующий оппонент. Так же меня после боя с Энтони Джошуа отстранили на некоторое время из-за сечки. На три месяца, по-моему, или на сколько там..." – приводит слова Александра Усика Tribuna.com со ссылкой на прямой эфир боксера в Instagram.

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

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Напомним, бой Ломаченко – Комми, выигранный Василием единогласным решением судей, отметился несколькими скандалами. Украинец мог нокаутировать Комми после нокдауна в седьмом раунде, но пожалел соперника. За это некоторые эксперты обвинили Лому в трусости и слабости.

Кличко в шоке от поступка Ломаченко

Кроме того, случился скандал с флагом. Ломаченко стал праздновать победу с флагом Аккермана на плечах, т. е. Белгорода-Днестровского, – своего родного города, а не со стягом Украины.

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За это Ломаченко досталось от Владимира Кличко, который возмутился ("Что за черт!") и объяснил Васе, что такое патриотизм.