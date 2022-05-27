Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

28 травня, у передмісті Парижа Сен-Дені відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2022. За головний трофей континенту посперечаються англійський Ліверпуль та іспанський Реал Мадрид.
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Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Участь у зустрічі може взяти український кіпер Реала Андрій Лунін. За текстовою трансляцією зустрічі ви можете стежити на нашому сайті.
ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ. ЛІВЕРПУЛЬ
Мерсисайдці досить впевнено пройшли дистанцію ЛЧ. У непростій групі підопічні Клоппа виграли усі шість матчів проти Атлетіко, Порту та Мілана. Непростого суперника у 1/8 фіналу Ліверпуль також пройшов.
Після виїзної перемоги 2:0 над Інтером мерсисайдці мінімально поступилися вдома підопічним Індзагі, що дозволило їм пройти далі. З Бенфікою Ліверпуль особливих проблем не зазнав – 3:1 у гостях та 3:3 вдома.
У півфіналі також усе спочатку здавалося рівним. Ліверпуль виграв 2:0 у Вільярреала, однак у матчі-відповіді примудрився двічі пропустити до перерви. І все ж таки в другому таймі англійці прокинулися і вирвали перемогу з рахунком 3:2.
ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ. РЕАЛ
Реал потрапив у групу до Шахтаря, де без особливих проблем залишив позаду себе не лише донеччан, а й Інтер із Шерифом. Причому вдома команді Юрія Вернидуба Реал примудрився програти (1:2), вигравши решту матчів.
У плей-офф підопічні Анчелотті не раз були за крок від вильоту. У 1/8 фіналу мадридці змогли відіграти виїзну поразку 0:1 від ПСЖ, обігравши вдома парижан із рахунком 3:1.
У чвертьфіналі Реал вже сам ледь не провалився. Після виїзної перемоги над Челсі (3:1) "бланкос" пропустили три м'ячі від лондонців вдома. Врятували команду голи Родріго в основний час і Бензема – в екстра-таймі.
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У 1/2 фіналу мадридцям знову знадобилися екстра-тайми, щоб відіграти 3:4 у Ман Сіті. У другій грі Реал програвав 0:1 до 90-ї хвилини, однак команду знову врятували Родріго і Бензема. Перший оформив дубль у компенсований час, а другий у екстра-таймі реалізував пенальті.
ВНУТРІШНІ СПРАВИ
Реал зумів повернути собі іспанську корону у Ла Лізі, дозволивши Анчелотті стати чемпіоном п'ятої топ-ліги. А ось у Кубку мадридці вилетіли в 1/4 фіналу від Атлетіка.
Ліверпуль до останнього боровся за золото в АПЛ і був дуже близький до того, щоб обійти Ман Сіті в останньому турі. Втім, "міщани" після 0:2 з Астон Віллою зуміли вирвати перемогу (3:2) та стати чемпіоном. Проте мерсисайдці відігралися на кубкових турнірах, обігравши у фіналі Кубка Англії та Кубка Ліги Челсі у серіях пенальті.
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Команди вже відіграли два фінали КЄЧ/ЛЧ один з одним та виграли у них по разу. 1981 року, коли мерсисайдці мінімально перемогли суперника, клуби також грали в Парижі.
27.05.1981 Ліверпуль – Реал 1:0 (Алан Кеннеді, 82)
А ось київський фінал чотирирічної давнини залишився вже за Реалом. Звичайно, багато хто пам'ятає фейли Лоріса Каріуса, шедевр Бейла і ранню травму Салаха в боротьбі з Рамосом.
26.05.2018 Реал – Ліверпуль 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 81 – Мане, 55)
Окрім фіналів, команди відіграли у КЄЧ/ЛЧ ще шість поєдинків. Три перемоги здобув Реал, дві – Ліверпуль, а ще один матч завершився внічию:
25.02.2009 Реал – Ліверпуль 0:1 (Бенаюн, 82)
10.03.2009 Ліверпуль – Реал 4:0 (Торрес, 16, Джеррард, 28, 47, Доссена, 88)
22.10.2014 Ліверпуль – Реал 0:3 (Роналду, 23, Бензема, 30, 41)
04.11.2014 Реал – Ліверпуль 1:0 (Бензема, 27)
06.04.2021 Реал – Ліверпуль 3:1 (Вінісіус, 27, 65, Асенсіо, 36 – Салах, 51)
14.04.2021 Ліверпуль – Реал 0:0
ДОСЯГНЕННЯ У КЄЧ/ЛЧ
Реал є рекордсменом з перемог у головному турнірі Європи. Мадридці 13 разів підіймали над головою "вухатий" кубок, програвши всього тричі:
- 1956. Реймс 4:3
- 1957. Фіорентина 2:0
- 1958. Мілан 3:2
- 1959. Реймс 2:0
- 1960. Айнтрахт 7:3
- 1962. Бенфіка 3:5
- 1964. Інтер 1:3
- 1966. Партизан 2:1
- 1981. Ліверпуль 0:1
- 1998. Ювентус 1:0
- 2000. Валенсія 3:0
- 2002. Баєр 2:1
- 2014. Атлетіко 4:1
- 2016. Атлетіко 1:1 (пен. 5:3)
- 2017. Ювентус 4:1
- 2018. Ліверпуль 3:1
Мерсисайдці, у свою чергу, мали 9 фіналів і шість перемог. За цим показником, крім Реала, вони поступаються лише Мілану (7). Стільки ж "вухатих" кубків є і у Баварії.
- 1977. Боруссія Менхенгладбах 3:1
- 1978. Брюгге 1:0
- 1981. Реал 1:0
- 1984. Рома 1:1 (пен. 4:2)
- 1985. Ювентус 0:1
- 2005. Мілан 3:3 (пен. 3:2)
- 2007. Мілан 1:2
- 2018. Реал 1:3
- 2019. Тоттенхем 2:0
КАДРОВА СИТУАЦІЯ
Команди підходять у чудовій формі до фіналу. Щоправда, якщо у Реала всі основні гравці в строю, то у Ліверпуля під питанням Тьяго Алькантара. Іспанець отримав травму у матчі останнього туру АПЛ.
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Проте Клопп сподівається на його відновлення. Також під питанням участь Дивока Орігі, який залишить команду влітку. Натомість у гарній формі до гри підходять лідери атак команд, які феєрили цього сезону у всіх турнірах. Варто відзначити, що Луїс Діас перейшов до Ліверпуля лише в січні з Порту.
|ГРАВЕЦЬ
|КОМАНДА
|ГОЛИ
|АСИСТИ
|ГОЛИ+АСИСТИ В ЛЧ
|Карім Бензема
|Реал
|44
|15
|15+2
|Мохаммед Салах
|Ліверпуль
|31
|15
|8+2
|Садіо Мане
|Ліверпуль
|23
|3
|5+1
|Вінісіус Жуніор
|Реал
|21
|16
|3+6
|Діогу Жота
|Ліверпуль
|21
|6
|1+1
|Марко Асенсіо
|Реал
|12
|2
|1+2
|Роберто Фірміно
|Ліверпуль
|11
|5
|5+0
|Родріго
|Реал
|9
|9
|5+2
|Луїс Діас
|Ліверпуль
|6
|4
|4+1
ОРІЄНТОВНІ СТАРТОВІ СКЛАДИ
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Хендерсон, Кейта – Луїс Діас, Салах, Мане.
Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч, Вальверде – Вінісіус, Бензема.
КОТУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ
Фаворитом фіналу Ліги чемпіонів є Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф "червоних" дорівнює 1.58, тоді як на мадридців – 2.50. У відсотковому співвідношенні – 61% на 39%.
Щодо основного часу, то перемога Ліверпуля оцінюється у 2.05, Реала – у 3.60. Коефіцієнт на нічию та перехід матчу в екстра-тайми дорівнює 3.70. Імовірність серії пенальті – 6.40 (або 15%).