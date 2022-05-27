Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

28 травня, у передмісті Парижа Сен-Дені відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2022. За головний трофей континенту посперечаються англійський Ліверпуль та іспанський Реал Мадрид.

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Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Участь у зустрічі може взяти український кіпер Реала Андрій Лунін. За текстовою трансляцією зустрічі ви можете стежити на нашому сайті.

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ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ. ЛІВЕРПУЛЬ

Мерсисайдці досить впевнено пройшли дистанцію ЛЧ. У непростій групі підопічні Клоппа виграли усі шість матчів проти Атлетіко, Порту та Мілана. Непростого суперника у 1/8 фіналу Ліверпуль також пройшов.

Після виїзної перемоги 2:0 над Інтером мерсисайдці мінімально поступилися вдома підопічним Індзагі, що дозволило їм пройти далі. З Бенфікою Ліверпуль особливих проблем не зазнав – 3:1 у гостях та 3:3 вдома.

У півфіналі також усе спочатку здавалося рівним. Ліверпуль виграв 2:0 у Вільярреала, однак у матчі-відповіді примудрився двічі пропустити до перерви. І все ж таки в другому таймі англійці прокинулися і вирвали перемогу з рахунком 3:2.

ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ. РЕАЛ

Реал потрапив у групу до Шахтаря, де без особливих проблем залишив позаду себе не лише донеччан, а й Інтер із Шерифом. Причому вдома команді Юрія Вернидуба Реал примудрився програти (1:2), вигравши решту матчів.

У плей-офф підопічні Анчелотті не раз були за крок від вильоту. У 1/8 фіналу мадридці змогли відіграти виїзну поразку 0:1 від ПСЖ, обігравши вдома парижан із рахунком 3:1.

У чвертьфіналі Реал вже сам ледь не провалився. Після виїзної перемоги над Челсі (3:1) "бланкос" пропустили три м'ячі від лондонців вдома. Врятували команду голи Родріго в основний час і Бензема – в екстра-таймі.

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У 1/2 фіналу мадридцям знову знадобилися екстра-тайми, щоб відіграти 3:4 у Ман Сіті. У другій грі Реал програвав 0:1 до 90-ї хвилини, однак команду знову врятували Родріго і Бензема. Перший оформив дубль у компенсований час, а другий у екстра-таймі реалізував пенальті.

ВНУТРІШНІ СПРАВИ

Реал зумів повернути собі іспанську корону у Ла Лізі, дозволивши Анчелотті стати чемпіоном п'ятої топ-ліги. А ось у Кубку мадридці вилетіли в 1/4 фіналу від Атлетіка.

Ліверпуль до останнього боровся за золото в АПЛ і був дуже близький до того, щоб обійти Ман Сіті в останньому турі. Втім, "міщани" після 0:2 з Астон Віллою зуміли вирвати перемогу (3:2) та стати чемпіоном. Проте мерсисайдці відігралися на кубкових турнірах, обігравши у фіналі Кубка Англії та Кубка Ліги Челсі у серіях пенальті.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Команди вже відіграли два фінали КЄЧ/ЛЧ один з одним та виграли у них по разу. 1981 року, коли мерсисайдці мінімально перемогли суперника, клуби також грали в Парижі.

27.05.1981 Ліверпуль – Реал 1:0 (Алан Кеннеді, 82)

А ось київський фінал чотирирічної давнини залишився вже за Реалом. Звичайно, багато хто пам'ятає фейли Лоріса Каріуса, шедевр Бейла і ранню травму Салаха в боротьбі з Рамосом.

26.05.2018 Реал – Ліверпуль 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 81 – Мане, 55)

Окрім фіналів, команди відіграли у КЄЧ/ЛЧ ще шість поєдинків. Три перемоги здобув Реал, дві – Ліверпуль, а ще один матч завершився внічию:

25.02.2009 Реал – Ліверпуль 0:1 (Бенаюн, 82)

10.03.2009 Ліверпуль – Реал 4:0 (Торрес, 16, Джеррард, 28, 47, Доссена, 88)

22.10.2014 Ліверпуль – Реал 0:3 (Роналду, 23, Бензема, 30, 41)

04.11.2014 Реал – Ліверпуль 1:0 (Бензема, 27)

06.04.2021 Реал – Ліверпуль 3:1 (Вінісіус, 27, 65, Асенсіо, 36 – Салах, 51)

14.04.2021 Ліверпуль – Реал 0:0

ДОСЯГНЕННЯ У КЄЧ/ЛЧ

Реал є рекордсменом з перемог у головному турнірі Європи. Мадридці 13 разів підіймали над головою "вухатий" кубок, програвши всього тричі:

1956 . Реймс 4:3

. Реймс 4:3 1957 . Фіорентина 2:0

. Фіорентина 2:0 1958 . Мілан 3:2

. Мілан 3:2 1959 . Реймс 2:0

. Реймс 2:0 1960 . Айнтрахт 7:3

. Айнтрахт 7:3 1962 . Бенфіка 3:5

. Бенфіка 3:5 1964 . Інтер 1:3

. Інтер 1:3 1966 . Партизан 2:1

. Партизан 2:1 1981 . Ліверпуль 0:1

. 0:1 1998 . Ювентус 1:0

. Ювентус 1:0 2000 . Валенсія 3:0

. Валенсія 3:0 2002 . Баєр 2:1

. Баєр 2:1 2014 . Атлетіко 4:1

. Атлетіко 4:1 2016 . Атлетіко 1:1 (пен. 5:3)

. Атлетіко 1:1 (пен. 5:3) 2017 . Ювентус 4:1

. Ювентус 4:1 2018. Ліверпуль 3:1

Мерсисайдці, у свою чергу, мали 9 фіналів і шість перемог. За цим показником, крім Реала, вони поступаються лише Мілану (7). Стільки ж "вухатих" кубків є і у Баварії.

1977 . Боруссія Менхенгладбах 3:1

. Боруссія Менхенгладбах 3:1 1978 . Брюгге 1:0

. Брюгге 1:0 1981 . Реал 1:0

. 1:0 1984 . Рома 1:1 (пен. 4:2)

. Рома 1:1 (пен. 4:2) 1985 . Ювентус 0:1

. Ювентус 0:1 2005 . Мілан 3:3 (пен. 3:2)

. Мілан 3:3 (пен. 3:2) 2007 . Мілан 1:2

. Мілан 1:2 2018 . Реал 1:3

. 1:3 2019. Тоттенхем 2:0

КАДРОВА СИТУАЦІЯ

Команди підходять у чудовій формі до фіналу. Щоправда, якщо у Реала всі основні гравці в строю, то у Ліверпуля під питанням Тьяго Алькантара. Іспанець отримав травму у матчі останнього туру АПЛ.

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Проте Клопп сподівається на його відновлення. Також під питанням участь Дивока Орігі, який залишить команду влітку. Натомість у гарній формі до гри підходять лідери атак команд, які феєрили цього сезону у всіх турнірах. Варто відзначити, що Луїс Діас перейшов до Ліверпуля лише в січні з Порту.

ГРАВЕЦЬ КОМАНДА ГОЛИ АСИСТИ ГОЛИ+АСИСТИ В ЛЧ Карім Бензема Реал 44 15 15+2 Мохаммед Салах Ліверпуль 31 15 8+2 Садіо Мане Ліверпуль 23 3 5+1 Вінісіус Жуніор Реал 21 16 3+6 Діогу Жота Ліверпуль 21 6 1+1 Марко Асенсіо Реал 12 2 1+2 Роберто Фірміно Ліверпуль 11 5 5+0 Родріго Реал 9 9 5+2 Луїс Діас Ліверпуль 6 4 4+1

ОРІЄНТОВНІ СТАРТОВІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Хендерсон, Кейта – Луїс Діас, Салах, Мане.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч, Вальверде – Вінісіус, Бензема.

КОТУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом фіналу Ліги чемпіонів є Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф "червоних" дорівнює 1.58, тоді як на мадридців – 2.50. У відсотковому співвідношенні – 61% на 39%.

Щодо основного часу, то перемога Ліверпуля оцінюється у 2.05, Реала – у 3.60. Коефіцієнт на нічию та перехід матчу в екстра-тайми дорівнює 3.70. Імовірність серії пенальті – 6.40 (або 15%).