Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В субботу, 28 мая, в пригороде Парижа Сен-Дени состоится финал Лиги чемпионов-2022. За главный трофей континента поспорят английский Ливерпуль и испанский Реал Мадрид.
Читайте также: Где смотреть финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал
Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Участие во встрече может взять украинский кипер Реала Андрей Лунин. За текстовой трансляцией встречи вы можете следить на нашем сайте.
ПУТЬ К ФИНАЛУ. ЛИВЕРПУЛЬ
Мерсисайдцы довольно уверенно прошли дистанцию ЛЧ. В непростой группе подопечные Клоппа выиграли все шесть матчей против Атлетико, Порту и Милана. Непростого соперника в 1/8 Ливерпуль также прошел.
После выездной победы 2:0 над Интером мерсисайдцы минимально уступили дома подопечным Индзаги, что позволило им пройти дальше. С Бенфикой Ливерпуль особых проблем не испытал – 3:1 в гостях и 3:3 дома.
В полуфинале также все изначально казалось гладко. Ливерпуль выиграл 2:0 у Вильярреала, однако в ответном матче умудрился дважды пропустить к перерыву. И все же во втором тайме англичане проснулись и вырвали победу со счетом 3:2.
ПУТЬ К ФИНАЛУ. РЕАЛ
Реал попал в группу к Шахтеру, где без особых проблем оставил позади себя не только дончан, но и Интер с Шерифом. Причем, дома команде Юрия Вернидуба Реал умудрился проиграть (1:2), выиграв все остальные матчи.
В плей-офф подопечные Анчелотти не раз были в шаге от вылета. В 1/8 финала мадридцы смогли отыграть выездное поражение 0:1 от ПСЖ, обыграв дома парижан со счетом 3:1.
В четвертьфинале Реал уже сам едва не опростоволосился. После выездной победы над Челси (3:1) "бланкос" пропустили три мяча от лондонцев дома. Спасли команду голы Родриго в основное время и Бензема – в экстра-тайме.
Читайте также: Чудо-гол уничтожил Барселону в финале Лиги чемпионов
В 1/2 финала мадридцам вновь понадобились экстра-таймы, чтобы отыграть 3:4 у МанСити. В ответной игре Реал проигрывал 0:1 к 90-й минуте, однако команду вновь спасли Родриго и Бензема. Первый оформил дубль в компенсированное время, а второй в экстра-тайме реализовал пенальти.
ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
Реал сумел вернуть себе испанскую корону в Ла Лиге, позволив Анчелотти стать чемпионом пятой топ-лиги. А вот в Кубке мадридцы вылетели в 1/4 финала от Атлетика.
Ливерпуль же до последнего боролся за золото в АПЛ и был крайне близок к тому, чтобы обойти МанСити в последнем туре. Впрочем, "горожане" после 0:2 с Астон Виллой сумели вырвать победу (3:2) и стать чемпионом. Однако мерсисайдцы отыгрались на кубковых турнирах, обыграв в финале Кубка Англии и Кубка Лиги Челси в сериях пенальти.
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Команды уже отыграли два финала КЕЧ/ЛЧ друг с другом и выиграли в них по разу. В 1981 году, когда мерсисайдцы минимально победили соперника, клубы также играли в Париже.
27.05.1981 Ливерпуль – Реал 1:0 (Алан Кеннеди, 82)
А вот киевский финал четырехлетней давности остался уже за Реалом. Конечно, многие помнят фэйлы Лориса Кариуса, шедевр Бэйла и раннюю травму Салаха в борьбе с Рамосом.
26.05.2018 Реал – Ливерпуль 3:1 (Бензема, 51, Бэйл, 64, 81 – Мане, 55)
Помимо финалов, команды отыграли в КЕЧ/ЛЧ еще шесть поединков. Три победы добыл Реал, две – Ливерпуль, а еще один матч завершился вничью:
25.02.2009 Реал – Ливерпуль 0:1 (Бенаюн, 82)
10.03.2009 Ливерпуль - Реал 4:0 (Торрес, 16, Джеррард, 28, 47, Доссена, 88)
22.10.2014 Ливерпуль – Реал 0:3 (Роналду, 23, Бензема, 30, 41)
04.11.2014 Реал - Ливерпуль 1:0 (Бензема, 27)
06.04.2021 Реал - Ливерпуль 3:1 (Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 – Салах, 51)
14.04.2021 Ливерпуль – Реал 0:0
ДОСТИЖЕНИЯ В КЕЧ/ЛЧ
Реал является рекордсменом по победам в главном турнире Европы. Мадридцы 13 раз поднимали над головой "ушастый" кубок, проиграв всего трижды:
- 1956. Реймс 4:3
- 1957. Фиорентина 2:0
- 1958. Милан 3:2
- 1959. Реймс 2:0
- 1960. Айнтрахт 7:3
- 1962. Бенфика 3:5
- 1964. Интер 1:3
- 1966. Партизан 2:1
- 1981. Ливерпуль 0:1
- 1998. Ювентус 1:0
- 2000. Валенсия 3:0
- 2002. Байер 2:1
- 2014. Атлетико 4:1
- 2016. Атлетико 1:1 (пен. 5:3)
- 2017. Ювентус 4:1
- 2018. Ливерпуль 3:1
У мерсисайдцев, в свою очередь, было 9 финалов и шесть побед. По этому показателю, кроме Реала, они уступают лишь Милану (7). Столько же "ушастых" кубков есть и у Баварии.
- 1977. Боруссия Менхенгладбах 3:1
- 1978. Брюгге 1:0
- 1981. Реал 1:0
- 1984. Рома 1:1 (пен. 4:2)
- 1985. Ювентус 0:1
- 2005. Милан 3:3 (пен. 3:2)
- 2007. Милан 1:2
- 2018. Реал 1:3
- 2019. Тоттенхэм 2:0
КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ
Команды подходят в отличной форме к финалу. Правда, если у Реала все основные игроки в строю, то у Ливерпуля под вопросом Тьяго Алькантара. Испанец получил травму в матче последнего тура АПЛ.
Читайте также: На мяче финала Лиги чемпионов написали украинское слово
Однако Клопп надеется на его восстановление. Также под вопросом участие Дивока Ориги, который покинет команду летом. Зато в хорошей форме к игре подходят и лидеры атак команд, которые феерили в этом сезоне во всех турнирах. Стоит отметить, что Луис Диас перешел в Ливерпуль лишь в январе из Порту.
|ИГРОК
|КОМАНДА
|ГОЛЫ
|АССИСТЫ
|ГОЛЫ+АССИСТЫ В ЛЧ
|Карим Бензема
|Реал
|44
|15
|15+2
|Мохаммед Салах
|Ливерпуль
|31
|15
|8+2
|Садио Мане
|Ливерпуль
|23
|3
|5+1
|Винисиус Жуниор
|Реал
|21
|16
|3+6
|Диогу Жота
|Ливерпуль
|21
|6
|1+1
|Марко Асенсио
|Реал
|12
|2
|1+2
|Роберто Фирмино
|Ливерпуль
|11
|5
|5+0
|Родриго
|Реал
|9
|9
|5+2
|Луис Диас
|Ливерпуль
|6
|4
|4+1
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Кейта – Луис Диас, Салах, Мане.
Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде – Винисиус, Бензема.
КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ
Фаворитом финала Лиги чемпионов является Ливерпуль. Коэффициент на триумф "красных" равен 1.58, тогда как на мадридцев – 2.50. В процентном соотношении – 61% на 39%.
Что касается основного времени, то победа Ливерпуля оценивается в 2.05, Реала – в 3.60. Коэффициент на ничью и переход матча в экстра-таймы равен 3.70. Вероятность серии пенальти – 6.40 (или же 15%).