Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В субботу, 28 мая, в пригороде Парижа Сен-Дени состоится финал Лиги чемпионов-2022. За главный трофей континента поспорят английский Ливерпуль и испанский Реал Мадрид.

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Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Участие во встрече может взять украинский кипер Реала Андрей Лунин. За текстовой трансляцией встречи вы можете следить на нашем сайте.

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ПУТЬ К ФИНАЛУ. ЛИВЕРПУЛЬ

Мерсисайдцы довольно уверенно прошли дистанцию ЛЧ. В непростой группе подопечные Клоппа выиграли все шесть матчей против Атлетико, Порту и Милана. Непростого соперника в 1/8 Ливерпуль также прошел.

После выездной победы 2:0 над Интером мерсисайдцы минимально уступили дома подопечным Индзаги, что позволило им пройти дальше. С Бенфикой Ливерпуль особых проблем не испытал – 3:1 в гостях и 3:3 дома.

В полуфинале также все изначально казалось гладко. Ливерпуль выиграл 2:0 у Вильярреала, однако в ответном матче умудрился дважды пропустить к перерыву. И все же во втором тайме англичане проснулись и вырвали победу со счетом 3:2.

ПУТЬ К ФИНАЛУ. РЕАЛ

Реал попал в группу к Шахтеру, где без особых проблем оставил позади себя не только дончан, но и Интер с Шерифом. Причем, дома команде Юрия Вернидуба Реал умудрился проиграть (1:2), выиграв все остальные матчи.

В плей-офф подопечные Анчелотти не раз были в шаге от вылета. В 1/8 финала мадридцы смогли отыграть выездное поражение 0:1 от ПСЖ, обыграв дома парижан со счетом 3:1.

В четвертьфинале Реал уже сам едва не опростоволосился. После выездной победы над Челси (3:1) "бланкос" пропустили три мяча от лондонцев дома. Спасли команду голы Родриго в основное время и Бензема – в экстра-тайме.

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В 1/2 финала мадридцам вновь понадобились экстра-таймы, чтобы отыграть 3:4 у МанСити. В ответной игре Реал проигрывал 0:1 к 90-й минуте, однако команду вновь спасли Родриго и Бензема. Первый оформил дубль в компенсированное время, а второй в экстра-тайме реализовал пенальти.

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА

Реал сумел вернуть себе испанскую корону в Ла Лиге, позволив Анчелотти стать чемпионом пятой топ-лиги. А вот в Кубке мадридцы вылетели в 1/4 финала от Атлетика.

Ливерпуль же до последнего боролся за золото в АПЛ и был крайне близок к тому, чтобы обойти МанСити в последнем туре. Впрочем, "горожане" после 0:2 с Астон Виллой сумели вырвать победу (3:2) и стать чемпионом. Однако мерсисайдцы отыгрались на кубковых турнирах, обыграв в финале Кубка Англии и Кубка Лиги Челси в сериях пенальти.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Команды уже отыграли два финала КЕЧ/ЛЧ друг с другом и выиграли в них по разу. В 1981 году, когда мерсисайдцы минимально победили соперника, клубы также играли в Париже.

27.05.1981 Ливерпуль – Реал 1:0 (Алан Кеннеди, 82)

А вот киевский финал четырехлетней давности остался уже за Реалом. Конечно, многие помнят фэйлы Лориса Кариуса, шедевр Бэйла и раннюю травму Салаха в борьбе с Рамосом.

26.05.2018 Реал – Ливерпуль 3:1 (Бензема, 51, Бэйл, 64, 81 – Мане, 55)

Помимо финалов, команды отыграли в КЕЧ/ЛЧ еще шесть поединков. Три победы добыл Реал, две – Ливерпуль, а еще один матч завершился вничью:

25.02.2009 Реал – Ливерпуль 0:1 (Бенаюн, 82)

10.03.2009 Ливерпуль - Реал 4:0 (Торрес, 16, Джеррард, 28, 47, Доссена, 88)

22.10.2014 Ливерпуль – Реал 0:3 (Роналду, 23, Бензема, 30, 41)

04.11.2014 Реал - Ливерпуль 1:0 (Бензема, 27)

06.04.2021 Реал - Ливерпуль 3:1 (Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 – Салах, 51)

14.04.2021 Ливерпуль – Реал 0:0

ДОСТИЖЕНИЯ В КЕЧ/ЛЧ

Реал является рекордсменом по победам в главном турнире Европы. Мадридцы 13 раз поднимали над головой "ушастый" кубок, проиграв всего трижды:

1956 . Реймс 4:3

. Реймс 4:3 1957 . Фиорентина 2:0

. Фиорентина 2:0 1958 . Милан 3:2

. Милан 3:2 1959 . Реймс 2:0

. Реймс 2:0 1960 . Айнтрахт 7:3

. Айнтрахт 7:3 1962 . Бенфика 3:5

. Бенфика 3:5 1964 . Интер 1:3

. Интер 1:3 1966 . Партизан 2:1

. Партизан 2:1 1981 . Ливерпуль 0:1

. 0:1 1998 . Ювентус 1:0

. Ювентус 1:0 2000 . Валенсия 3:0

. Валенсия 3:0 2002 . Байер 2:1

. Байер 2:1 2014 . Атлетико 4:1

. Атлетико 4:1 2016 . Атлетико 1:1 (пен. 5:3)

. Атлетико 1:1 (пен. 5:3) 2017 . Ювентус 4:1

. Ювентус 4:1 2018. Ливерпуль 3:1

У мерсисайдцев, в свою очередь, было 9 финалов и шесть побед. По этому показателю, кроме Реала, они уступают лишь Милану (7). Столько же "ушастых" кубков есть и у Баварии.

1977 . Боруссия Менхенгладбах 3:1

. Боруссия Менхенгладбах 3:1 1978 . Брюгге 1:0

. Брюгге 1:0 1981 . Реал 1:0

. 1:0 1984 . Рома 1:1 (пен. 4:2)

. Рома 1:1 (пен. 4:2) 1985 . Ювентус 0:1

. Ювентус 0:1 2005 . Милан 3:3 (пен. 3:2)

. Милан 3:3 (пен. 3:2) 2007 . Милан 1:2

. Милан 1:2 2018 . Реал 1:3

. 1:3 2019. Тоттенхэм 2:0

КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ

Команды подходят в отличной форме к финалу. Правда, если у Реала все основные игроки в строю, то у Ливерпуля под вопросом Тьяго Алькантара. Испанец получил травму в матче последнего тура АПЛ.

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Однако Клопп надеется на его восстановление. Также под вопросом участие Дивока Ориги, который покинет команду летом. Зато в хорошей форме к игре подходят и лидеры атак команд, которые феерили в этом сезоне во всех турнирах. Стоит отметить, что Луис Диас перешел в Ливерпуль лишь в январе из Порту.

ИГРОК КОМАНДА ГОЛЫ АССИСТЫ ГОЛЫ+АССИСТЫ В ЛЧ Карим Бензема Реал 44 15 15+2 Мохаммед Салах Ливерпуль 31 15 8+2 Садио Мане Ливерпуль 23 3 5+1 Винисиус Жуниор Реал 21 16 3+6 Диогу Жота Ливерпуль 21 6 1+1 Марко Асенсио Реал 12 2 1+2 Роберто Фирмино Ливерпуль 11 5 5+0 Родриго Реал 9 9 5+2 Луис Диас Ливерпуль 6 4 4+1

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Кейта – Луис Диас, Салах, Мане.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде – Винисиус, Бензема.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом финала Лиги чемпионов является Ливерпуль. Коэффициент на триумф "красных" равен 1.58, тогда как на мадридцев – 2.50. В процентном соотношении – 61% на 39%.

Что касается основного времени, то победа Ливерпуля оценивается в 2.05, Реала – в 3.60. Коэффициент на ничью и переход матча в экстра-таймы равен 3.70. Вероятность серии пенальти – 6.40 (или же 15%).