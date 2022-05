На мяче финала Лиги чемпионов написали украинское слово

Союз европейских футбольных ассоциаций представил мяч для финального матча Лиги чемпионов. На мяче написано слово "мир" на украинском и английском языках.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 28 мая, на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа. Трофей разыграют Реал и Ливерпуль.

