На мяче финала Лиги чемпионов написали украинское слово

Реал и Ливерпуль будут играть 28 мая мячом, на котором написано "мир" на украинском и английском языках

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая

Союз европейских футбольных ассоциаций представил мяч для финального матча Лиги чемпионов. На мяче написано слово "мир" на украинском и английском языках.

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Финальный матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 28 мая, на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа. Трофей разыграют Реал и Ливерпуль.

THE CHAAAAAAAAAMPIONS



We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2 — adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022

Вот так выглядели мячи финала Лиги чемпионов разных лет:

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Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Однако был перенесен после начала войны в Украине.

Ранее стало известно, что американская певица кубинского происхождения Камила Кабельо выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов на стадионе "Стад де Франс".