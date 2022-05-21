Чудо-гол уничтожил Барселону в финале Лиги чемпионов

Французский Лион восьмой раз в своей истории выиграл женскую Лигу чемпионов, в финале был повержен победитель прошлого года

Футболистки Лиона с трофеем / Фото: REUTERS

В Турине была поставлена точка в женском розыгрыше Лиги чемпионов. Победитель прошлого сезона встречался с самым титулованным клубом – Барселона против Лиона. Напомним, что с 2024 года стартует новый формат Лиги чемпионов.

Француженкам удалось забить быстрый гол. Уже на шестой минуте Амандин Анри просто шедевральным ударом поразила ворота испанок.

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Пока Барселона приходила в себя, Лион – забивал. К 33-й минуте счет был уже – 3:0 в пользу французского клуба.

Испанкам удалось забить один мяч к перерыву, но это не переломило ход событий не поле. Лион выиграл Лигу чемпионов!

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Барселона – Лион – 1:3

Голы: Путельяс (41) – Анри (6), Хегерберг (23), Макарио (33).

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Для Лиона – это уже восьмой титул в истории. Годы побед Лиона в Лиге чемпионов – 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022.

Напомним, что финал мужской Лиги чемпионов состоится через неделю в Париже. Трофей разыграют Реал и Ливерпуль.