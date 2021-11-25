24 листопада 19:45
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті 2
ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 1
Мілан 0
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
Спортинг 3
Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ліга чемпіонів: хто вийшов у плей-офф, а хто не має шансів на весну

Олександр Трикіша
25 листопада, 00:20
Завершились матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. За тур до фінішу раунду визначилися вже 11 учасників плей-офф, ще чотири команди вже ні на що не претендують

Динамо і Шахтар вилетіли з єврокубків / Фото: REUTERS

На жаль, далі Ліга чемпіонів та Ліга Європи пройдуть без України. Динамо та Шахтар свої поєдинки звітного туру програли та втратили шанси піднятися навіть на третє місце. Результати всіх матчів 24 листопада є на нашому сайті.

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Перед останнім туром найцікавіша ситуація склалася у групі G – там на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів претендують усі чотири команди!

Матчі останнього туру групового етапу відбудуться 7/8 грудня. Нагадаємо, що за рівності очок місця у таблиці будуть визначені за очними зустрічами.

Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

  • Манчестер сіті
  • Парі Сен-Жермен
  • Ліверпуль
  • Аякс
  • Спортинг
  • Реал
  • Інтер
  • Баварія
  • Манчестер Юнайтед
  • Челсі
  • Ювентус

Хто не претендує на вихід із групи

  • Бешикташ
  • Шахтар
  • Динамо
  • Мальме