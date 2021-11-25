24 ноября 19:45
Интер 2
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 ноября 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 ноября 22:00
Манчестер Сити 2
ПСЖ 1
24 ноября 22:00
Атлетико 1
Милан 0
24 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Порту 0
24 ноября 22:00
Спортинг 3
Боруссия Д 1
24 ноября 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, а у кого не осталось шансов на весну

Александр Трикиша
25 ноября, 00:20
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. За тур до финиша раунда определились уже 11 участников плей-офф, еще четыре команды уже ни на что не претендуют

Динамо и Шахтер вылетели из еврокубков / Фото: REUTERS

К сожалению, дальше Лига чемпионов и Лига Европы пройдут без Украины. Динамо и Шахтер свои поединки отчетного тура проиграли и потеряли шансы подняться даже на третье место. Результаты всех матчей 24 ноября есть на нашем сайте.

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Перед последним туром самая интересная ситуация сложилась в группе G – там на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все четыре команды!

Матчи последнего тура группового этапа пройдут 7/8 декабря. Напомним, что при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

  • Манчестер Сити
  • Пари Сен-Жермен
  • Ливерпуль
  • Аякс
  • Спортинг
  • Реал
  • Интер
  • Бавария
  • Манчестер Юнайтед
  • Челси
  • Ювентус

Кто не претендует на выход из группы

  • Бешикташ
  • Шахтер
  • Динамо
  • Мальме