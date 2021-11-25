Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, а у кого не осталось шансов на весну

Динамо и Шахтер вылетели из еврокубков / Фото: REUTERS

К сожалению, дальше Лига чемпионов и Лига Европы пройдут без Украины. Динамо и Шахтер свои поединки отчетного тура проиграли и потеряли шансы подняться даже на третье место. Результаты всех матчей 24 ноября есть на нашем сайте.

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Перед последним туром самая интересная ситуация сложилась в группе G – там на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все четыре команды!

Матчи последнего тура группового этапа пройдут 7/8 декабря. Напомним, что при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Манчестер Сити

Пари Сен-Жермен

Ливерпуль

Аякс

Спортинг

Реал

Интер

Бавария

Манчестер Юнайтед

Челси

Ювентус

Кто не претендует на выход из группы