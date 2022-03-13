15 березня 22:00
Аякс --
Бенфіка --
15 березня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетіко --
16 березня 22:00
Лілль --
Челсі --
16 березня 22:00
Ювентус --
Вільярреал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Легендарний клуб вивіз із України юних футболістів до себе в Італію

Любомир Луканюк
13 березня, 11:28
Ювентус надав свої автобуси для евакуації юних футболістів Мінаю, тепер гравці продовжать тренуватись у Турині

Автобуси Ювентусу приїхали в Україну

Футбольний клуб Ювентус із Турина допоміг із евакуацією вихованців закарпатської команди Минай. Дітей автобусами Ювентуса вивезли до Італії.

"Понад 2500 км у дорозі, щоб протягнути руку допомоги дітям, які постраждали від війни в Україні", – так назвали свою місію в італійському клубі.

Тепер юні закарпатські футболісти тренуватимуться на базі туринського клубу до закінчення війни.

Реклама

Реклама

Читайте також:

Реклама