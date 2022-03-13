Легендарний клуб вивіз із України юних футболістів до себе в Італію

Футбольний клуб Ювентус із Турина допоміг із евакуацією вихованців закарпатської команди Минай. Дітей автобусами Ювентуса вивезли до Італії.

"Понад 2500 км у дорозі, щоб протягнути руку допомоги дітям, які постраждали від війни в Україні", – так назвали свою місію в італійському клубі.