Легендарний клуб вивіз із України юних футболістів до себе в Італію

Автобуси Ювентусу приїхали в Україну
Футбольний клуб Ювентус із Турина допоміг із евакуацією вихованців закарпатської команди Минай. Дітей автобусами Ювентуса вивезли до Італії.
"Понад 2500 км у дорозі, щоб протягнути руку допомоги дітям, які постраждали від війни в Україні", – так назвали свою місію в італійському клубі.
Тепер юні закарпатські футболісти тренуватимуться на базі туринського клубу до закінчення війни.
Читайте також:
- Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Тренер Десни пішов на фронт
- Данські ультрас приїхали в Україну мочити армію Путіна
- Москалів різатимемо як свиней! Ексгравець збірної України готовий зустріти ворога
- Соратника Януковича засікли з автоматом
- Колишній гравець збірної Росії готовий воювати проти путінської армії