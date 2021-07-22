Леброн Джеймс став першим гравцем-мільярдером в НБА

Леброн Джеймс / Фото: Reuters
Леброн Джеймс за сезон, що завершився нещодавно, заробив в Лейкерс близько 39 мільйонів доларів. Згідно з дослідженням видання Sportico, це дозволило американцеві переступити рубіж в мільярд доларів. При цьому, Леброн Джеймс очолив рейтинг найбільш ненависних спортсменів.
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Леброн Джеймс / Фото: Reuters
Леброн Джеймс / Фото: Reuters
Джеймс став першим баскетболістом НБА, який заробив під час ігрової кар'єри мільярд доларів. Але ж видання Casumo недавно стверджував, що Джеймсу до мільярда потрібно ще п'ять років.
Броні Джеймс і Леброн Джеймс / Фото: Instagram
Втім, автори дослідження стверджують, що зростання зарплат в НБА призведе до появи нового покоління гравців з заробітками понад мільярд.
А ось ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів на 2021 рік за версією Forbes:
- 1. Конор Макгрегор (ММА) – 180 млн доларів
- 2. Ліонель Мессі (футбол) – 130
- 3. Кріштіану Роналду (футбол) – 120
- 4. Дак Прескот (американський футбол) – 107,5
- 5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5
- 6. Неймар (футбол) – 95
- 7. Роджер Федерер (теніс) – 90
- 8. Льюїс Гамільтон (автогонки) – 82
- 9. Том Бреді (американський футбол) – 76
- 10. Кевін Дюрент (баскетбол) – 75
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