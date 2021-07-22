Леброн Джеймс став першим гравцем-мільярдером в НБА

Зірка НБА і Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став першим діючим гравцем ліги, кому вдалося заробити за кар'єру мільярд доларів. Враховується оклад баскетболіста і дохід від спонсорів

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Леброн Джеймс за сезон, що завершився нещодавно, заробив в Лейкерс близько 39 мільйонів доларів. Згідно з дослідженням видання Sportico, це дозволило американцеві переступити рубіж в мільярд доларів. При цьому, Леброн Джеймс очолив рейтинг найбільш ненависних спортсменів.

Читайте також: Нікуди прив'язати яхту! Фото розкішного будинку в Маямі, який не потрібен зірці НБА

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Джеймс став першим баскетболістом НБА, який заробив під час ігрової кар'єри мільярд доларів. Але ж видання Casumo недавно стверджував, що Джеймсу до мільярда потрібно ще п'ять років.

Реклама

Броні Джеймс і Леброн Джеймс / Фото: Instagram

Втім, автори дослідження стверджують, що зростання зарплат в НБА призведе до появи нового покоління гравців з заробітками понад мільярд.

А ось ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів на 2021 рік за версією Forbes:

1. Конор Макгрегор (ММА) – 180 млн доларів

2. Ліонель Мессі (футбол) – 130

3. Кріштіану Роналду (футбол) – 120

4. Дак Прескот (американський футбол) – 107,5

5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5

6. Неймар (футбол) – 95

7. Роджер Федерер (теніс) – 90

8. Льюїс Гамільтон (автогонки) – 82

9. Том Бреді (американський футбол) – 76

10. Кевін Дюрент (баскетбол) – 75