Леброн Джеймс стал первым игроком-миллиардером в НБА

Звезда НБА и Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс стал первым действующим игроком лиги, кому удалось заработать за карьеру миллиард долларов. Учитывается оклад баскетболиста и доход от спонсоров

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Леброн Джеймс за завершившийся недавно сезон заработал в Лейкерс около 39 миллионов долларов. Согласно исследованию издания Sportico, это позволило американцу переступить рубеж в миллиард долларов. При этом, Леброн Джеймс возглавил рейтинг самых ненавистных спортсменов.

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Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Джеймс стал первым баскетболистом НБА, заработавшим во время игровой карьеры миллиард долларов. А ведь издание Casumo недавно утверждало, что Джеймсу до миллиарда нужно еще пять лет.

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Бронни Джеймс и Леброн Джеймс / Фото: Instagram

Впрочем, авторы исследования утверждают, что рост зарплат в НБА приведет к появлению нового поколения игроков с заработками более миллиарда.

А вот ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов на 2021 год по версии Forbes:

1. Конор Макгрегор (ММА) – 180 млн долларов

2. Лионель Месси (футбол) – 130

3. Криштиану Роналду (футбол) – 120

4. Дак Прескот (американский футбол) – 107,5

5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5

6. Неймар (футбол) – 95

7. Роджер Федерер (теннис) – 90

8. Льюис Хэмилтон – (автогонки) – 82

9. Том Брэди (американский футбол) – 76

10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 75