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Кумир Ломаченка розповів Джошуа, як побити Усика

Андрій Трофімов
14 грудня, 13:07
Американець Рой Джонс, який продався президенту Росії, радить Ентоні Джошуа тягнути час, але визнає, що це може обернутися проти самого британця

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

У Ентоні Джошуа, переможеного Олександром Усиком у вересні, з'явився ще один зірковий порадник перед весняним реваншем з українцем – скандальний американський боксер із російським паспортом, чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Рой Джонс.

"Як Джошуа перемогти Усика? Потрібно якнайшвидше включитися в бій. Якби в першому поєдинку Ей-Джей увімкнувся раніше, то побив би Усика. А якщо ти віддаєш супернику три стартові раунди, то вважай, що вже програв", – наводить слова Роя Джонса boxingnews24.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Нагадаємо, Джошуа за 40 млн доларів готовий відійти убік і дозволити Усику навесні побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в хевівійті.

"Це досить розумно, якщо Джошуа хоче виграти час, щоб покращити самого себе, якісно підготуватися до реваншу. Але є і зворотний бік медалі. Якщо Усик переможе Ф'юрі, і так серйозна впевненість українця у своїх силах ще зросте, і перемогти його для Джошуа стане ще важче", – попереджає Ей-Джея Рой Джонс.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Нагадаємо, у 2015 році американець Рой Джонс продався Росії та випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення ведення бізнесу та покращення відносин із США".

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Бізнес він, до речі, хотів відкривати в окупованому Росією Криму. У відповідь Росія погасила податкові борги боксера у США у розмірі 3 млн доларів.

При цьому кум Усика Василь Ломаченко назвав Роя Джонса одним із своїх кумирів – поряд з Мохаммедом Алі та Майком Тайсоном.

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Ломаченко і Рой Джонс із Путіним / Фото: Колаж: Сьогодні