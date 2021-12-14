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Кумир Ломаченко рассказал Джошуа, как побить Усика

Андрей Трофимов
14 декабря, 13:07
Американец Рой Джонс, продавшийся с потрохами президенту России, советует Энтони Джошуа тянуть время, но признает, что это может обернуться против самого британца

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

У Энтони Джошуа, сокрушенного Александром Усиком в сентябре, появился еще один звездный советчик перед весенним реваншем с украинцем – скандальный американский боксер с российским паспортом, чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс.

"Как Джошуа победить Усика? Нужно побыстрее включиться в бой. Если бы в первом поединке Эй-Джей включился раньше, то побил бы Усика. А если ты отдаешь сопернику три стартовых раунда, то считай, что уже проиграл", – приводит слова Роя Джонса boxingnews24.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Напомним, Джошуа за 40 млн долларов готов отойти в сторону и позволить Усику весной подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

"Это достаточно умно, если Джошуа хочет выиграть время, чтобы улучшить самого себя, качественне подготовиться к реваншу. Но есть и обратная сторона медали. Если Усик победит Фьюри, и так серьезная уверенность украинца в своих силах еще возрастет, и победить его для Джошуа станет еще труднее", – предупреждает Эй-Джея Рой Джонс.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Напомним, в 2015 году американец Рой Джонс продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".

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Бизнес он, кстати, хотел открывать в оккупированном Россией Крыму. В ответ Россия погасила налоговые долги боксера в США в размере 3 млн долларов.

При этом кум Усика Василий Ломаченко назвал Роя Джонса одним из своих кумиров – наряду с Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.

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Ломаченко и Рой Джонс с Путиным / Фото: Коллаж: Сегодня