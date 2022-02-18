Хто тут сволота? Скабеєва осліпнула і влаштувала допінг-істерику через Валієву

Російський жах: Скабєєва і Валієва / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабеєва накинулася на американських телевізійників за їхню реакцію на провальний виступ 15-річної допінг-грішниці з РФ Каміли Валієвої у довільній програмі Олімпіади-2022 у Пекіні.

Нагадаємо, через кілька падінь Валієва залишилася за бортом призерок жіночого одиночного фігурного катання – стала лише четвертою.

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'Thank God' – американські коментатори вітають падіння Каміли Валієвої. На NBC, який транслює Олімпіаду одразу на всі американські штати, оголошення низьких оцінок зустріли оплесками. От же ж сволота. Абсолютно у всьому", – написала Скабєєва на своєму каналі в Telegram.

При цьому "сліпа" Скабєєва чомусь не помітила нервового зриву іншої фігуристки РОК Олександри Трусової, яка після свого другого місця у довільній програмі на камеру звинуватила тренера Етері Тутберідзе, що перемога іншої росіянки Анни Щербакової була підлаштована заздалегідь.

Найцікавіше, що від Валієвої зреклися в самій Росії: про це заявив бос світового спорту Томас Бах.

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Сльози Валієвої байдужі для її оточення / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, раніше Скабєєва влаштувала істерику з приводу срібла українця Абраменка на Олімпіаді, як привід для нового отруйного твердження використавши коментар Олександра російською мовою.