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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Хто тут сволота? Скабеєва осліпнула і влаштувала допінг-істерику через Валієву

Андрій Трофімов
18 лютого, 11:21
У Росії заплющили очі на шокуючу заяву своєї срібної призерки Ігор-2022 Олександри Трусової, вимістивши зло за фіаско Каміли Валієвої на американцях

Російський жах: Скабєєва і Валієва / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабеєва накинулася на американських телевізійників за їхню реакцію на провальний виступ 15-річної допінг-грішниці з РФ Каміли Валієвої у довільній програмі Олімпіади-2022 у Пекіні.

Нагадаємо, через кілька падінь Валієва залишилася за бортом призерок жіночого одиночного фігурного катання – стала лише четвертою.

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'Thank God' – американські коментатори вітають падіння Каміли Валієвої. На NBC, який транслює Олімпіаду одразу на всі американські штати, оголошення низьких оцінок зустріли оплесками. От же ж сволота. Абсолютно у всьому", – написала Скабєєва на своєму каналі в Telegram.

При цьому "сліпа" Скабєєва чомусь не помітила нервового зриву іншої фігуристки РОК Олександри Трусової, яка після свого другого місця у довільній програмі на камеру звинуватила тренера Етері Тутберідзе, що перемога іншої росіянки Анни Щербакової була підлаштована заздалегідь.

Найцікавіше, що від Валієвої зреклися в самій Росії: про це заявив бос світового спорту Томас Бах.

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Сльози Валієвої байдужі для її оточення / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, раніше Скабєєва влаштувала істерику з приводу срібла українця Абраменка на Олімпіаді, як привід для нового отруйного твердження використавши коментар Олександра російською мовою.