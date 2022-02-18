Кто тут сволочи? Скабеева ослепла и устроила допинг-истерику из-за Валиевой

Российский ужас: Скабеева и Валиева / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева набросилась на американских телевизионщиков за их реакцию на провальное выступление 15-летней допинг-грешницы из РФ Камилы Валеевой в произвольной программе Олимпиады-2022 в Пекине.

Напомним, из-за нескольких падений Валиева осталась за бортом призеров женского одиночного фигурного катания – стала лишь четвертой.

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‘Thank God’ – американские комментаторы приветствуют падение Камилы Валиевой. На NBC, который транслирует Олимпиаду сразу на все американские штаты, объявление низких оценок встретили аплодисментами. Вот ведь сволочи. Абсолютно во всем", – написала Скабеева на своем канале в Telegram.

При этом "слепая" Скабеева почему-то не заметила нервного срыва другой фигуристки РОК Александры Трусовой, которая после своего второго места в произвольной программе на камеру обвинила тренера, Этери Тутберидзе, что победа другой россиянки Анны Щербаковой была подстроена заранее.

Самое интересное, что от Валиевой отреклись в самой России: об этом заявил босс мирового спорта Томас Бах.

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Слезы Валиевой не трогают ее окружение / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, ранее Скабеева устроила истерику по поводу серебра украинца Абраменко на Олимпиаде, в качестве повода для нового ядовитого утверждения использовав комментарий Александра на русском языке.