Крим повернули Україні: нова карта на сайті Олімпіади

Офіційний сайт Олімпійських ігор-2020 у Токіо, який відрізав від нашої держави Крим, повернув його на місце – тепер на ресурсі правильна карта України

Карта України на сайті Олімпіади: було і стало

На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо виправили скандальну карту, на якій окупований Росією Крим відокремили від материкової України кордоном.

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Сьогодні офіційний ресурс Ігор у спливному вікні Olympics Cheer Zone "повернув" Крим Україні, прибравши кордон між материковою частиною нашої держави і півостровом.

ЯК БУЛО

ЯК СТАЛО

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Зазначимо, що вікно Olympics Cheer Zone було створено для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися і поспілкуватися за допомогою відеозв'язку.

Уже сьогодні відбудеться церемонія відкриття Олімпіади. Україні передрікають 15-те місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть у Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

Олімпіада-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття

Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.