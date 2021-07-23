Крым вернули Украине: новая карта на сайте Олимпиады

Официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио, отрезавший от нашего государства Крым, вернул его на место – теперь на ресурсе правильная карта Украины

Карта Украины на сайте Олимпиады: было и стало

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили скандальную карту, на которой оккупированный Россией Крым отделили от материковой Украины границей.

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Сегодня официальный ресурс Игр во всплывающем окне Olympics Cheer Zone "вернул" Крым Украине, убрав границу между материковой частью нашего государства и полуостровом.

КАК БЫЛО

КАК СТАЛО

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Отметим, что окно Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться по видеосвязи.

Уже сегодня состоится церемония открытия Олимпиады. Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия

Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.