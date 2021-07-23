Крым вернули Украине: новая карта на сайте Олимпиады

Карта Украины на сайте Олимпиады: было и стало
На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили скандальную карту, на которой оккупированный Россией Крым отделили от материковой Украины границей.
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Сегодня официальный ресурс Игр во всплывающем окне Olympics Cheer Zone "вернул" Крым Украине, убрав границу между материковой частью нашего государства и полуостровом.
КАК БЫЛО
КАК СТАЛО
Отметим, что окно Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться по видеосвязи.
Уже сегодня состоится церемония открытия Олимпиады. Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.
Олимпиада-2020: где, когда и во сколько смотреть церемонию открытия
Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.