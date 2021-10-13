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"Креативного хава немає? Так він же в Італії, клоуне!" Фанати розносять Петракова

Андрій Трофімов
13 жовтня, 08:47
Уболівальники накинулися на головного тренера збірної України після нічиєї з Боснією, пригадавши йому невиклик Маліновського

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

Уболівальники в соцмережах розгромили тренера збірної України Олександра Петракова після львівської нічиєї 1:1 з Боснією, яка вкрай ускладнила боротьбу нашої команди за другий рядок у групі і потрапляння до плей-оф за вихід на ЧС-2022.

Ключовим моментом матчу стала заміна атакувального півзвахисника Шапаренка на руйнівника Сидорчука на 72-й хвилині – після неї українці притиснулися до своїх воріт і, як наслідок, пропустили від Боснії.

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При цьому після гри Петраков в ефірі програми Головна команда поскаржився: "Мені асистенти ще раніше, на 62-й хвилині, говорили, що потрібно міняти втомленого Шапаренка. Кажу:" На кого? У нас немає такого креативного хава. Ми сядемо зовсім в штрафний майданчик".

Репліка Петракова про відсутність креативного хава довела фанатів до божевілля. Ось деякі з їхніх коментарів:

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"Так у нас і справді немає креативного хава – він, завдяки вам же, залишився в Італії"

"Тренер – клоун. Йому нікого випустити на заміну, зате один із найкращих гравців Серії А не викликаний до збірної"

"Ну, звісно, Маліновський не вписується в ці схеми..."

"Штрафний на останніх секундах. Позначка Малиновського. А бити доводиться Зубкову, і той б'є в стінку"

Уболівальники радять Петракову переступити через свою гординю і налагодити стосунки з Маліновським, з яким тренер збірної раніше побив горщики: "Потрібно викликати його в листопаді на останній матч з Боснією – чи будемо сподіватися на Булецу?"

Малиновський vs Петраков / Фото: Reuters

Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи. Ось один із варіантів. Україна грає з Боснією внічию, Фінляндія грає з Боснією внічию, а потім програє Франції. Тоді у нас залишається 10 очок, а у Фінляндії і Боснії – по 9. Але це має так нашій команді поталанити, що навіть Олег Блохін позаздрить!

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Решта матчів групи D

13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан

16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція

Критерії визначення місць за рівності очок у групі

  • Різниця м'ячів у всіх матчах групи
  • Забиті м'ячі у всіх матчах групи
  • Результати особистих зустрічей
  • Рейтинг фейр-плей
  • Жереб

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