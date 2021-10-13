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"Креативного хава нет? Так он же в Италии, клоун!" Фанаты разносят Петракова

Андрей Трофимов
13 октября, 08:47
Болельщики набросились на главного тренера сборной Украины после ничьей с Боснией, припомнив ему невызов Малиновского

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

Болельщики в соцсетях разгромили тренера сборной Украины Александра Петракова после львовской ничьей 1:1 с Боснией, которая до предела усложнила борьбу нашей команды за второе место в группе и попадание в плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Ключевым моментом матча стала замена атакующего полузащитника Шапаренко на оборонительного Сидорчука на 72-й минуте – после нее украинцы прижались к своим воротам и, как следствие, пропустили от Боснии.

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При этом после игры Петраков в эфире программы Головна команда посетовал: "Мне ассистенты еще раньше, на 62-й минуте, говорили, что нужно менять уставшего Шапаренко. Говорю: "На кого? У нас нет такого креативного хава. Мы сядем совсем в штрафную".

Реплика Петракова об отсутствии креативного хава довела фанатов до безумия. Вот некоторые из их комментариев:

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"Так у нас и вправду нет креативного хава – он, благодаря вам же, остался в Италии"

"Тренер – клоун. Ему некого выпустить на замену, зато один из лучших игроков Серии А не вызван в сборную"

"Ну, конечно, Малиновский не вписывается в эти схемы..."

"Штрафной на последних секундах. Точка Малиновского. А бить приходится Зубкову, и тот лупит в стенку"

Болельщики советуют Петракову переступить через свою гордыню и наладить отношения с Малиновским, с которым тренер сборной ранее побил горшки: "Нужно вызывать его в ноябре на последний матч с Боснией – или будем надеяться на Булецу?"

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали, как сборной Украины выйти из группы. Вот один из вариантов. Украина играет с Боснией вничью, Финляндия играет с Боснией вничью, а затем проигрывает Франции. В этом случае у нас остается 10 очков, а у Финляндии и Боснии – по 9. Но это должно так нашей команде подфартить, что даже Олег Блохин позавидует!

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Оставшиеся матчи группы D

13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Критерии определения мест при равенстве очков в группе

  • Разница мячей во всех матчах группы
  • Забитые мячи во всех матчах группы
  • Результаты личных встреч
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

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