25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 45+1’
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Красуні на бій Усик – Джошуа: гарячі фото ринг-гьорлз

Андрій Трофімов
25 вересня, 19:47
По ходу сьогоднішнього поєдинку на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні погляди вболівальників будуть прикуті не тільки до боксерів, але і до чарівних Дженніфер Максуїн і Лаури Стенфорд

Дівчата в рингу для бою Усик - Джошуа / Фото: Instagram

Організатор бою Джошуа – Усик компанія MatchroomBoxing представила дівчат, які розігріватимуть глядачів, виходячи сьогодні на ринг з табличками з номером раунду. Усик – Джошуа трансляція онлайн доступна на нашому сайті.

Де дивитися бій Усик – Джошуа

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Цю місію довірили брюнетці Дженніфер Максуїн і шатенці Лаурі Стенфорд.

"Я не можу дочекатися цього бою. Це буде якесь божевілля, – наводить слова Дженніфер Максуїн Daily Star. – Я хочу, щоб виграв Джошуа, але це буде важкий для обох суперників бій, нокаутом може виграти будь хто із них".

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Фото Дженніфер Максуїн

Фото Лаури Стенфорд

Відзначимо, що Ентоні Джошуа – фаворит майбутнього поєдинку в букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.575, на перемогу Олександра Усика – 3.012. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 20.0.

Однак промоутер українця Олександр Красюк стверджує, що Усик на 1000 відсотків переконаний у перемозі над Джошуа: "Один удар в підборіддя – і Ентоні впаде".

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