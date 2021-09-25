25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 23’
Рух 0
Динамо 0
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
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Спортинг --
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Шериф --
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29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Лилль --
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Красотки на бое Усик – Джошуа: горячие фото ринг-герлз

Андрей Трофимов
25 сентября, 19:47
По ходу сегодняшнего поединка на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне взгляды болельщиков будут прикованы не только к боксерам, но и к очаровательным Дженнифер Максуин и Лауре Стэнфорд

Девушки в ринге на бое Усик - Джошуа / Фото: Instagram

Организатор боя Джошуа – Усик компания MatchroomBoxing представила девушек, которые будут разогревать зрителей, выходя сегодня на ринг с табличками с номером раунда. Усик – Джошуа трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Где смотреть бой Усик – Джошуа

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Эту миссию доверили брюнетке Дженнифер Максуин и шатенке Лауре Стэнфорд.

"Я не могу дождаться этого боя. Это будет какое-то безумие, – приводит слова Дженнифер Максуин Daily Star. – Я хочу, чтобы выиграл Джошуа, но это будет тяжелый для обоих соперников бой, нокаутом может выиграть любой".

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Фото Дженнифер Максуин

Фото Лауры Стэнфорд

Отметим, что Энтони Джошуа – фаворит предстоящего поединка в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.575, на победу Александра Усика – 3.012. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 20.0.

Однако промоутер украинца Александр Красюк утверждает, что Усик на 1000 процентов уверен в победе над Джошуа: "Один удар в подбородок – и Энтони упадет".

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