Красотки на бое Усик – Джошуа: горячие фото ринг-герлз

Девушки в ринге на бое Усик - Джошуа / Фото: Instagram

Организатор боя Джошуа – Усик компания MatchroomBoxing представила девушек, которые будут разогревать зрителей, выходя сегодня на ринг с табличками с номером раунда. Усик – Джошуа трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Где смотреть бой Усик – Джошуа

Реклама

Эту миссию доверили брюнетке Дженнифер Максуин и шатенке Лауре Стэнфорд.

"Я не могу дождаться этого боя. Это будет какое-то безумие, – приводит слова Дженнифер Максуин Daily Star. – Я хочу, чтобы выиграл Джошуа, но это будет тяжелый для обоих соперников бой, нокаутом может выиграть любой".

Реклама

Фото Дженнифер Максуин

Фото Лауры Стэнфорд

Отметим, что Энтони Джошуа – фаворит предстоящего поединка в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.575, на победу Александра Усика – 3.012. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 20.0.

Однако промоутер украинца Александр Красюк утверждает, что Усик на 1000 процентов уверен в победе над Джошуа: "Один удар в подбородок – и Энтони упадет".