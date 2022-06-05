5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Головна Спорт Спортивні турніри ЧС 2022 Катар

Котирування на матч Уельс – Україна знову змінилися. Хто фаворит у боротьбі за ЧС-2022

Анатолій Дерека
5 червня, 16:33
Ще вчора команда Петракова мала більше шансів на путівку на Мундіаль, а тепер букмекери підкоригували коефіцієнти в інший бік

Команди Роберта Пейджа та Олександра Петракова посперечаються за путівку на ЧС-2022

Сьогодні збірна України проведе поєдинок фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперником команди Петракова стануть валлійці. Онлайн-трансляція матчу Уельс – Україна пройде у нас на сайті. Початок – о 19:00 за київським часом.

Тим часом букмекери знову оновили котирування на поєдинок. Одразу після нашої перемоги над Шотландією букмекери оцінювали шанси як 50 на 50, коефіцієнт на кожну з команд дорівнював 1.90.

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Пізніше шальки терезів схилилися в бік нашої команди. Учора букмекери давали 1.86 на нашу команду та 2.00 – на підопічних Роберта Пейджа (52% на 48%). Проте перед матчем цифри знову змінилися і тепер уже не на наш бік.

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За кілька годин до гри фаворитом вважається Уельс. Тепер коефіцієнт на валлійців складає 1.86, а на нашу команду – 2.00. Щодо основного часу, то на британців можна поставити за 2.70, Україну – за 2.95. Нічия оцінюється в 3.10.

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішньої дуелі стане учасником ЧС-2022, який пройде з 18 листопада до 21 грудня у Катарі. Уельс чи Україна потраплять до групи В до Англії, США та Ірану.