Котировки на матч Уэльс – Украина вновь изменились. Кто фаворит в борьбе за ЧМ-2022

Команды Роберта Пейджа и Александра Петракова поспорят за путевку на ЧМ-2022

Сегодня сборная Украины проведет поединок финала плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперником команды Петракова станут валлийцы. Онлайн-трансляция матча Уэльс – Украина пройдет у нас на сайте. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Тем временем, букмекеры вновь обновили котировки на поединок. Сразу после нашей победы над Шотландией букмекеры оценивали шансы как 50 на 50, коэффициент на каждую из команд был равен 1.90.

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Позже чаши весов склонились в сторону нашей команды. Вчера букмекеры давали 1.86 на нашу команду и 2.00 – на подопечных Роберта Пейджа (52% на 48%). Однако перед матчем цифры вновь изменились и теперь уже не в нашу сторону.

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За несколько часов до игры фаворитом считается Уэльс. Теперь коэффициент на валлийцев составляет 1.86, а на нашу команду – 2.00. Что касается основного времени, то на британцев можно поставить за 2.70, Украину – за 2.95. Ничья оценивается в 3.10.

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Напомним, что победитель сегодняшней дуэли станет участником ЧМ-2022, который пройдет с 18 ноября по 21 декабря в Катаре. Уэльс или Украина попадут в группу В к Англии, США и Ирану.