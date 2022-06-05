5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Котировки на матч Уэльс – Украина вновь изменились. Кто фаворит в борьбе за ЧМ-2022

Анатолий Дерека
5 июня, 16:33
Еще вчера команда Петракова имела больше шансов на путевку на Мундиаль, то теперь букмекеры подкорректировали коэффициенты в другую сторону

Команды Роберта Пейджа и Александра Петракова поспорят за путевку на ЧМ-2022

Сегодня сборная Украины проведет поединок финала плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперником команды Петракова станут валлийцы. Онлайн-трансляция матча Уэльс – Украина пройдет у нас на сайте. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Тем временем, букмекеры вновь обновили котировки на поединок. Сразу после нашей победы над Шотландией букмекеры оценивали шансы как 50 на 50, коэффициент на каждую из команд был равен 1.90.

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Позже чаши весов склонились в сторону нашей команды. Вчера букмекеры давали 1.86 на нашу команду и 2.00 – на подопечных Роберта Пейджа (52% на 48%). Однако перед матчем цифры вновь изменились и теперь уже не в нашу сторону.

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За несколько часов до игры фаворитом считается Уэльс. Теперь коэффициент на валлийцев составляет 1.86, а на нашу команду – 2.00. Что касается основного времени, то на британцев можно поставить за 2.70, Украину – за 2.95. Ничья оценивается в 3.10.

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Напомним, что победитель сегодняшней дуэли станет участником ЧМ-2022, который пройдет с 18 ноября по 21 декабря в Катаре. Уэльс или Украина попадут в группу В к Англии, США и Ирану.