Коронавірус дістався до Паралімпіади: в день відкриття Ігор вірус знайшли в селищі

Паралімпійсткі ігри відкрили 24 серпня

У день відкриття Паралімпійських ігор один зі спортсменів здав позитивний тест на коронавірус. Це перший випадок в селищі, де живуть учасники Ігор.

У кого конкретно виявили COVID-19 організатори не повідомляють. Атлета вже відправили на самоізоляцію.

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"Ми очікували, що буде певна кількість позитивних випадків захворювання на коронавірус в селищі. Тому в силу відразу ж вступив протокол: спортсмена відправили на карантин і тепер визначаємо його найближчі контакти. Це стандартна процедура, і ми на неї реагуємо" , – зазначив представник оргкомітету Токіо-2020 Маса Такая.

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З 12 серпня в Токіо вже зареєстровано 154 випадки захворювання на коронавірус серед осіб, пов'язаних з Паралімпіадою-2020. З них – сім спортсменів.

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