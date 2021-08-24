Українці на параді під час відкриття Паралімпіади-2020: фото і відео

Українську делегацію очолювали плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов – саме їм довірили честь нести прапор України на відкритті Ігор.
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Перші нагороди розіграють 25 серпня. Останні – 5 вересня. Тоді і відбудеться церемонія закриття Ігор. У Токіо-2020 приїдуть 163 команди. 4537 атлетів. Вони розіграють 540 комплектів нагород в 22 видах спорту.
Україна на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсменів, які змагатимуться в 15 видах спорту. Очікується багато медалей!
Збірна України традиційно успішно виступає на Паралімпійських іграх:
Ріо-де-Жанейро 2016
- 3. Україна – 41, 37, 39 (117)
Лондон-2012
- 4. Україна – 32, 24, 28 (84)
Пекін-2008
- 4. Україна – 24, 18, 32 (74)
Афіни-2004
- 6. Україна – 24, 12,19 (55)
Сідней-2000
- 35. Україна – 3, 20, 14 (37)
Атланта-1996
- 44. Україна – 1, 4, 2 (7)