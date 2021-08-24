Українці на параді під час відкриття Паралімпіади-2020: фото і відео

У Токіо проходить церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2020 року. Традиційно в програму яскравого шоу входить парад учасників змагань, серед які є і українці

Українці на відкритті Паралімпійських ігор / Фото: Getty Images

Українську делегацію очолювали плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов – саме їм довірили честь нести прапор України на відкритті Ігор.

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Перші нагороди розіграють 25 серпня. Останні – 5 вересня. Тоді і відбудеться церемонія закриття Ігор. У Токіо-2020 приїдуть 163 команди. 4537 атлетів. Вони розіграють 540 комплектів нагород в 22 видах спорту.

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Україна на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсменів, які змагатимуться в 15 видах спорту. Очікується багато медалей!

Збірна України традиційно успішно виступає на Паралімпійських іграх:

Ріо-де-Жанейро 2016

3. Україна – 41, 37, 39 (117)

Лондон-2012

4. Україна – 32, 24, 28 (84)

Пекін-2008

4. Україна – 24, 18, 32 (74)

Афіни-2004

6. Україна – 24, 12,19 (55)

Сідней-2000

35. Україна – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996