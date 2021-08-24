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Російський коментатор оббрехав Україну на Паралімпіаді! Не дарма він в базі "Миротворця"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 серпня, 18:49
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В. о. глави Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков назвав казкарем Дмитра Губернієва, який розповів ніби українським спортсменам дали команду покинути церемонію відкриття Токіо-2020
Губернієв збрехав у прямому ефірі
Губернієв збрехав у прямому ефірі

Сьогодні в Токіо урочисто відкрилися Паралімпійські ігри. У День Незалежності України російським пропагандистам так хотілося обгадити нашу країну, що вони це зробили прямо під час трансляції з Японії.

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Під час ефіру на "Матч ТВ" коментатор і телеведучий Дмитро Губернієв, який вже давно внесений до бази "миротворця", поніс таку маячню:

"Наші спортсмени повідомляють. Поруч зі збірною України розташувалася російська команда. Природно, ми привітали українську делегацію і так далі. А далі почалося. Керівник Паралімпійського комітету України в наказовому порядку дав своїм спортсменам команду йти геть. Мовляв, всім треба відпочивати, тому що поруч представники збірної Росії. Це взагалі що відбувається? Ви уявляєте, до якої міри маразму можна дійти спортивним керівникам України?" – цитує Губернієва "Чемпіонат".

Викрив у брехні Губернієва шеф місії делегації Паралімпійського комітету Росії, виконуючий обов'язки президента ПКР Павло Рожков. Він заявив, що учасники делегацій Росії і України на церемонії відкриття Паралімпійських Ігор в Токіо знаходяться поруч і ніякого скандалу немає.

"Українська делегація сидить поруч з нами. Ми з главою Паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем по-доброму привіталися. І на параді відкриття йшли по паралельних доріжках. Практично вся делегація України сидить з нами. Казкарі якісь, на рівному місці придумують", – сказав Рожков.

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