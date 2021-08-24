Коронавирус добрался до Паралимпиады: в день открытия Игр вирус нашли в деревне

Паралимпийские игры открыли 24 августа

В день открытия Паралимпийских игр один из спортсменов сдал позитивный тест на коронавирус. Это первый случай в деревне, где живут участники Игр.

У кого конкретно выявили COVID-19 организаторы не сообщают. Атлета уже отправили на самоизоляцию.

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"Мы ожидали, что будет определенное количество положительных случаев заболевания на коронавирус в деревне. Поэтому в силу сразу же вступил протокол: спортсмена отправили на карантин и теперь определяем его ближайшие контакты. Это стандартная процедура, и мы на нее реагируем", – отметил представитель оргкомитета Токио-2020 Масса Такая.

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С 12 августа в Токио уже зарегистрированы 154 случая заболевания на коронавирус среди лиц, связанных с Паралимпиадой-2020. Из них – семь спортсменов.

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