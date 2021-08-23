Паралимпиада-2020: когда пройдет, где смотреть, что ждать от Украины

Не успели мы еще перевести дух после Олимпийских игр, как снова нужно готовиться к бессонным ночам. В Токио начинаются Паралимпийские игры.
Соревнования, где украинские атлеты традиционно претендуют на попадание в топ-5 медального зачета.
Когда пройдет Паралимпиада
Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 24 августа, когда Украина будет отмечать День независимости. Первые награды разыграют 25 августа. Последние – 5 сентября. Тогда и состоится церемония закрытия Игр.
Кто участвует
В Токио-2020 приедут 163 команды. 4537 атлетов. Они разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта.
Украина в Токио
Нашу страну на Паралимпиаде будут представлять 143 спортсмена у 15 видах спорта. Это – бадминтон, гребля академическая, велоспорт, голбол, дзюдо, легка атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхеквондо, фехтование.
Наша гордость
Сборная Украины всегда очень успешно выступала на Паралимпийских играх. Апогеем стало Рио-2016 – 117 медалей (41 золотая) и третье общекомандное место.
Рио-де-Жанейро-2016
- 3. Украина – 41, 37, 39 (117)
Лондон-2012
- 4. Украина – 32, 24, 28 (84)
Пекин-2008
- 4. Украина – 24, 18, 32 (74)
Афины-2004
- 6. Украина – 24, 12,19 (55)
Сидней-2000
- 35. Украина – 3, 20, 14 (37)
Атланта-1996
- 44. Украина – 1, 4, 2 (7)
Где смотреть Паралимпиаду
Много прямых эфиров плюс студии с Паралимпийских игр будут в эфире UA:Перший. Начало большинства трансляций – в 6:00.