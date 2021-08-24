Украинцы на параде во время открытия Паралимпиады-2020: фото и видео

В Токио проходит церемония открытия Паралимпийских игр 2020 года. Традиционно в программу яркого шоу входит парад участников соревнований, среди которые есть и украинцы

Украинцы на открытии Паралимпийских игр / Фото: Getty Images

Украинскую делегацию возглавляли пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов – именно им доверили честь нести флаг Украины на открытии Игр.

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Первые награды разыграют 25 августа. Последние – 5 сентября. Тогда и состоится церемония закрытия Игр. В Токио-2020 приедут 163 команды. 4537 атлетов. Они разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

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Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсменов, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Ожидается много медалей!

Сборная Украины традиционно успешно выступает на Паралимпийских играх:

Рио-де-Жанейро-2016

3. Украина – 41, 37, 39 (117)

Лондон-2012

4. Украина – 32, 24, 28 (84)

Пекин-2008

4. Украина – 24, 18, 32 (74)

Афины-2004

6. Украина – 24, 12,19 (55)

Сидней-2000

35. Украина – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996