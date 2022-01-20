Король футболу знов потрапив у лікарню: Пеле пройде курс хіміотерапії

Пеле знову потрапив до лікарні / Фото: Instagram

Колишнього бразильського футболіста Пеле знову госпіталізовано, повідомляє ESPN. За даними джерела, 81-річний триразовий чемпіон світу цього тижня повернувся до лікарні Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу.

Пеле пройде курс планової хіміотерапії, яку проходив минулого року. Крім того, бразилець пройде обстеження лікарями з метою діагностики протікання онкологічного захворювання.

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Нагадаємо, що на початку вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстому кишечнику. Але відновлення легендарного футболіста не проходило гладко і за кілька днів він потрапив до відділення реанімації .

Пеле передає всім вітання з лікарні

Незважаючи на тяжке захворювання, Король футболу, як і раніше, бере участь у футбольному житті планети.

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Днями Пеле записав відео з вітанням Кріштіану Роналду, який отримав спеціальний приз ФІФА . Торік капітан збірної Португалії побив світовий рекорд із голів за збірну.