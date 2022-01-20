20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар 3
Алжир 1
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 14:30 Онлайн
Эвертон --
Астон Вилла --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сити --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 16:00 Онлайн
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00 Онлайн
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 18:30 Онлайн
Герта --
Бавария --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Король футбола снова попал в больницу: Пеле пройдет курс химиотерапии

Сергей Шаховец
20 января, 22:35
Легенда мирового футбола Пеле продолжает борьбу с раковым заболеванием

Пеле вновь попал в больницу / Фото: Instagram

Бывший бразильский футболист Пеле вновь госпитализирован, сообщает ESPN. По данным источника, 81-летний трехкратный чемпион мира на этой неделе вернулся в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Пеле пройдет курс плановой химиотерапии, которую проходил в прошлом году. Кроме того, бразилец будет обследован врачами, с целью диагностики протекания онкологического заболевания.

Реклама

Напомним, что в начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Но восстановление легендарного футболиста не проходило гладко и спустя несколько дней он попал в отделение реанимации.

Пеле передает всем привет из больницы

Несмотря на тяжелое заболевание, Король футбола по-прежнему участвует в футбольной жизни планеты.

Реклама

На днях Пеле записал видео с поздравлением Криштиану Роналду, который получил специальный приз ФИФА. В прошлом году капитан сборной Португалии побил мировой рекорд по голам за сборную.