Король футбола снова попал в больницу: Пеле пройдет курс химиотерапии

Пеле вновь попал в больницу / Фото: Instagram

Бывший бразильский футболист Пеле вновь госпитализирован, сообщает ESPN. По данным источника, 81-летний трехкратный чемпион мира на этой неделе вернулся в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Пеле пройдет курс плановой химиотерапии, которую проходил в прошлом году. Кроме того, бразилец будет обследован врачами, с целью диагностики протекания онкологического заболевания.

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Напомним, что в начале сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Но восстановление легендарного футболиста не проходило гладко и спустя несколько дней он попал в отделение реанимации.

Пеле передает всем привет из больницы

Несмотря на тяжелое заболевание, Король футбола по-прежнему участвует в футбольной жизни планеты.

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На днях Пеле записал видео с поздравлением Криштиану Роналду, который получил специальный приз ФИФА. В прошлом году капитан сборной Португалии побил мировой рекорд по голам за сборную.