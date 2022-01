Найкращий бомбардир усіх часів і народів. Роналду отримав особливий приз від ФІФА

У Цюріху відбулася щорічна церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА.

Найкращим гравцем 2021 року за версією ФІФА став форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський.

Спеціальну нагороду The Best від ФІФА отримав Кріштіану Роналду. Торік капітан збірної Португалії побив світовий рекорд із голів за збірну. Забивши два м'ячі у ворота Ірландії (2:1) у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022, Кріштіану зі 111 м'ячами випередив екс-форварда збірної Ірану Алі Даєї (109).

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду отримав перші дві нагороди найкращого футболіста року за версією ФІФА у 2016 та 2017.

Також ми повідомляли, що Роналду віддав перше місце у голосуванні нинішньому переможцю Роберту Левандовському. , на відміну від свого вічного конкурента Ліонеля Мессі.

Додамо, що Премію Пушкаша за найкращий гол 2021 року отримав представник англійської Прем'єр-ліги Ерік Ламела. Його гол у ворота Арсеналу був визнаний найкрасивішим .

The winner of the #Puskas Award goes to... @ErikLamela ! #TheBest pic.twitter.com/qa4HNW2tch