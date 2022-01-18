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Найкращий бомбардир усіх часів і народів. Роналду отримав особливий приз від ФІФА

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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18 січня, 00:37
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Зіркового португальця не було серед трьох номінантів на нагороду найкращому гравцю 2021 року, але капітан збірної Португалії отримав спеціальний приз від ФІФА
Кріштіану Роналду побив світовий рекорд по голах за збірну
Кріштіану Роналду побив світовий рекорд по голах за збірну / Фото: Колаж: Сьогодні

У Цюріху відбулася щорічна церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА.

Найкращим гравцем 2021 року за версією ФІФА став форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський.

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Спеціальну нагороду The Best від ФІФА отримав Кріштіану Роналду. Торік капітан збірної Португалії побив світовий рекорд із голів за збірну. Забивши два м'ячі у ворота Ірландії (2:1) у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022, Кріштіану зі 111 м'ячами випередив екс-форварда збірної Ірану Алі Даєї (109).

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Нагадаємо, що Кріштіану Роналду отримав перші дві нагороди найкращого футболіста року за версією ФІФА у 2016 та 2017.

Також ми повідомляли, що Роналду віддав перше місце у голосуванні нинішньому переможцю Роберту Левандовському. , на відміну від свого вічного конкурента Ліонеля Мессі.

Мессі проігнорував досягнення Левандовського
Мессі проігнорував досягнення Левандовського / Фото: Колаж: Сьогодні

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Додамо, що Премію Пушкаша за найкращий гол 2021 року отримав представник англійської Прем'єр-ліги Ерік Ламела. Його гол у ворота Арсеналу був визнаний найкрасивішим .

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