Конор – шматок ла*на: бійцю дісталося за образу дружини Пор'є

Колишній менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз порадів перемозі Дастіна Пор'є над Конором Макгрегором на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 264

Конор Макгрегор після програного бою / Фото: Reuters

Відомий менеджер ММА Алі Абдель-Азіз, який вів справи російського чемпіона Хабіба Нурмагомедова, відреагував на поразку Конора Макгрегора від Дастіна Пор'є в їхньому третьому поєдинку UFC 264. Конор зламав ногу, і судді зупинили поєдинок після першого раунду.

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Менеджер обурений поведінкою Макгрегора після бою. Під час інтерв'ю в октагоні ірландець сказав Пор'е: "Твоя дружина пише мені в особисте! Гей, дитинко, писни ще раз, поспілкуємося! Чекаю тебе на афтерпаті, у нічному клубі, дитинко. С*ко ти зрадлива!" На що місіс Пор'є показала Конору середній палець.

"Сім'ю не можна в це втягувати. Цей хлопець Макгрегор – шматок ла*на. Мої вітання Пор'є. Хороші речі відбуваються з хорошими людьми", – написав Абдель-Азіз у себе в Twitter

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що сьогодні була третя зустріч бійців. Вперше їхні шляхи перетнулися сім років тому. Поєдинок тривав менше ніж дві хвилини. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є. У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.

Ймовірно, що буде і четвертий бій. Адже Макгрегор і Пор'є продали неймовірну кількість платних трансляцій.