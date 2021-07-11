Конор – кусок дерьма: бойцу досталось за оскорбление жены Порье

Бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз порадовался победе Дастина Порье над Конором Макгрегором на турнире по смешанным единоборствам UFC 264

Конор Макгрегор после проигранного боя / Фото: Reuters

Известный менеджер ММА Али Абдель-Азиз, который вел дела и российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье в их третьем поединке UFC 264. Конор сломал ногу, и судьи остановили поединок после первого раунда.

Читайте также: Перелом ноги Макгрегора принес Мейвезеру 36 тысяч долларов

Менеджер возмущен поведением Макгрегора после боя. Во время интервью в октагоне ирландец сказал Порье: "Твоя жена пишет мне в личку! Эй, детка, черкни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. С*ка ты неверная!" На что миссис Порье показала Конору средний палец.

"Семью нельзя в это втягивать. Этот парень Макгрегор — кусок дерьма. Мои поздравления Порье. Хорошие вещи происходят с хорошими людьми", – написал Абдель-Азиз в своем Twitter

Конор Макгрегор – Дастин Порье / Фото: Reuters

Напомним, что сегодня была третья встреча бойцов. Впервые их пути пересеклись семь лет назад. Поединок длился менее двух минут. Конору удалось быстро нокаутировать Порье. В январе этого года состоялся реванш. И во втором раунде Дастин нанес Макгрегору первое поражение в стойке.

Не исключено, что будет и четвертый бой. Ведь Макгрегор и Порье продали невероятное количество платных трансляций.