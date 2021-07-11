Жена Порье показала Конору средний палец за длинный язык

Джулия Порье достойно ответила на оскорбления Конора Макгрегора, который проиграл ее мужу, а потом стал обзывать женщину грубыми словами

Конор проиграл Порье и стал оскорблять его жену

Бывший чемпион UFC в двух весовых категория Конор Макгрегор сегодня потерпел поражение от Дастина Порье. Поединок был завершен после первого раунда. Ирландец сломал ногу и ему присудили техническое поражение.

Во время интервью в октагоне Макгрегор сказал Порье: "Твоя жена пишет мне в личку! Эй, детка, черкни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. С*ка ты неверная!"

В ответ Джулия показала Конору средний палец.

Читайте также: Перелом ноги Макгрегора принес Мейвезеру 36 тысяч долларов

Это была третья встреча бойцов. Впервые их пути пересеклись семь лет назад. Поединок длился менее двух минут. Конору удалось быстро нокаутировать Порье. В январе этого года состоялся реванш. И во втором раунде Дастин нанес Макгрегору первое поражение в стойке. Не исключено, что будет и четвертый бой.