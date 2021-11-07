Колос – Шахтар: де і о котрій дивитися матч УПЛ

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Сьогодні у матчі 14-го туру чемпіонату України ковалівський Колос приймає донецький Шахтар.
Коли початок. Матч чемпіонату України у Ковалівці розпочнеться о 17:00.
Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Колос – Шахтарйде на нашому сайті.
Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі "Футбол 1".
Хто фаворит. Аналітики букмекерських контор впевнені, що "гірники" не повинні мати проблем у Ковалівці. Котирування на перемогу Шахтаря – 1.23, на нічию – 5.70, на перемогу Колоса – 15.50.
Ймовірність результату: перемога Шахтаря – 75%, нічия – 16%, перемога Колоса – 9%.
Історія зустрічей у Прем'єр-лізі:
- 2021. Колос – Шахтар – 0:0
- 2020. Шахтар – Колос – 3:1
- 2020. Шахтар – Колос – 2:0
- 2020. Колос – Шахтар – 0:1
- 2020. Колос – Шахтар – 3:4
- 2019. Шахтар – Колос – 6:0
У турнірній таблиці команда Роберто Де Дзербі посідає друге місце. Але якщо обіграє Колос, то зрівняється з Динамо за очками та вийде у лідери за додатковими показниками.
Читайте також: Динамо програло вдома Ворсклі