7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
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Колос – Шахтар: де і о котрій дивитися матч УПЛ

Любомир Луканюк
7 листопада, 13:10
Поєдинок української Прем'єр-ліги відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 17:00, ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Колос – Шахтар.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні у матчі 14-го туру чемпіонату України ковалівський Колос приймає донецький Шахтар.

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Коли початок. Матч чемпіонату України у Ковалівці розпочнеться о 17:00.

Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Колос – Шахтарйде на нашому сайті.

Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі "Футбол 1".

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Хто фаворит. Аналітики букмекерських контор впевнені, що "гірники" не повинні мати проблем у Ковалівці. Котирування на перемогу Шахтаря – 1.23, на нічию – 5.70, на перемогу Колоса – 15.50.

Ймовірність результату: перемога Шахтаря – 75%, нічия – 16%, перемога Колоса – 9%.

Історія зустрічей у Прем'єр-лізі:

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  • 2021. Колос – Шахтар – 0:0
  • 2020. Шахтар – Колос – 3:1
  • 2020. Шахтар – Колос – 2:0
  • 2020. Колос – Шахтар – 0:1
  • 2020. Колос – Шахтар – 3:4
  • 2019. Шахтар – Колос – 6:0

У турнірній таблиці команда Роберто Де Дзербі посідає друге місце. Але якщо обіграє Колос, то зрівняється з Динамо за очками та вийде у лідери за додатковими показниками.

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